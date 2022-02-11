بوريسيا دورتموند يدخل سباق ضم بن سبعيني هذه الصائفة

بعد رفضه التجديد مع مونشنغلادباخ

لا تزال العروض تتهاطل على الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، الظهير الأيسر لنادي بورسيا مونشنغلادباخ الألماني، وهذا بعد الأخبار التي أشارت إلى رفض اللاعب التجديد مع ناديه الحالي، رغبة منه في خوض تجربة جديدة تسمح له بتطوير إمكاناته مع فريق أكثر طموحا وينافس على الألقاب.

وتحدثت تقارير إعلامية ألمانية مؤخرا، عن رغبة نادي بوريسيا دورتموند الألماني، في التعاقد مع الدولي الجزائري خريج مدرسة أكاديمية بارادو بداية من الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الوقوف على مستوى اللاعب وتألقه في البطولة الألمانية “البوندسليغا” خلال المواسم الثلاثة التي خاضها إلى حد الآن مع بوريسيا مونشنغلادباخ. يأتي هذا بعد ما كانت العديد من التقارير الإعلامية قد أشارت إلى تلق يبن سبعيني لعروض من أندية عالمية، على غرار نادي أنتر ميلان الإيطالي وحتى أتليتيكو مدريد الإسباني في وقت سابق.

وينتهي عقد بن سبعيني مع نادي بوريسيا مونشنغلادباخ في جوان 2023، بعد أن كان قد وقع عقدا مدته 4 سنوات صيف 2019 قادما من نادي ران الفرنسي الذي توج معه بلقب كأس فرنسا في آخر موسم له بقميص الفريق.

وأمام هذا الوضع، سيكون نادي بورسيا مونشنغلادباخ مخيرا بين التفريط في بن سبعيني خلال جوان القادم لكسب بعض المال، أو الاحتفاظ به إلى غاية نهاية عقده مع خسارته بالمجان، اعتبارا من شهر جانفي 2023 أين يحق للاعب مفاوضة الفرق التي طلبت خدماته وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ما يتعلق بالجانب التنظيمي لسوق انتقالات اللاعبين.

ويبدو أن إدارة “مونشنغلادباخ” قد اختار الخيار الأول، المتمثل في بيع اللاعب شهر جوان القادم، وفق صحيفة “كيكر” الألماني التي أكدت في تقرير لها أن هذه الأخيرة ترغب بالفعل في بيع رامي بن سبعيني خلال الفترة المقبلة، خوفا من رحيله بشكل مجاني، مشيرة إلى أن إلى أن الإدارة منذ رحيل المدير الرياضي ماكس إيبرل باتت ترى أنه من الواجب بيع بن سبعيني للاستفادة منه ماديا، في ظل رفضه تجديد تعاقده.

ويشترط النادي الألماني الحصول على مبلغ 30 مليون يورو من أجل السماح لبن سبعيني بمغادرة الفريق، في وقت تبلغ القيمة السوقية للاعب في موقع “ترانسفر ماركت” العالمي المتخصص في سوق التحويلات بـ22 مليون يورو.