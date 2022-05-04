بوريسيا دورتموند يرصد 12 مليون يورو لضم بن سبعيني!

رغم نفي ناديه وجود أي عرض رسمي

اقترب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الظهير الأيسر لنادي بوريسيا موشنغلادباخ الألماني، من خوض تجربة جديدة في مشواره الاحترافي، بداية من الموسم المقبل، بعد إبداء العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بضم اللاعب هذه الصائفة.

ورغم نفي إدارة ناديه وجود أي عرض رسمي، إلا أن صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، أكدت في تقرير لها أمس، أن الدولي الجزائري بات قريبا من الانتقال إلى بوريسيا دورتموند الألماني مقابل 12 مليون يورو فقط، بعد أن تحدثت بعض التقارير السابقة عن مبلغ 17 مليون يورو.

وينتهي عقد بن سبعيني مع بوريسيا موشنغلادباخ في جوان 2023، ولحد الساعة، فإن إدارة النادي تخطط لبيعه في جوان المقبل، لتفادي رحيله بالمجان الموسم القادم، بدوره كان الدولي الجزائري قد أبلغ مسؤولي مونشنغلادباخ برغبته في الرحيل عن النادي، وهو ما لمح له رولاند فيركوس، المدير الرياضي، في تصريحات لمجلة “كيكر” مؤخرا، قائلا: “لدينا العديد من اللاعبين المميزين، لكن أحدهم يرغب في مغادرة النادي”.

وأوضح ذات المصدر أن إدارة نادي بوريسيا دورتموند، تسعى للتخلص من اللاعب الألماني نيكو شولز بسبب راتبه المرتفع والبالغ 8 ملايين يورو سنويا، كما تحوم الشكوك حول إمكانية الاحتفاظ بالمدافع الأيسر الآخر رافاييل غيريرو، بسبب تدني مستواه الفني، حيث بات لا يقوم بأدوار هجومية بما فيه الكفاية، فضلا عن عيوبه الدفاعية وأسلوب حياته.

وأكد نفس المصدر أن مسؤولي النادي في محادثات متقدمة مع وكيل أعمال بن سبعيني (26 عاما)، في ظل التقارير التي تؤكد رغبة اللاعب في الانضمام إلى “أسود الفيستيفال”.

ويشرف على تدريب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، المدرب ماركو روز، الذي يعرف جيدا بن سبعيني، حيث لعب تحت إمرته في فريق بوروسيا مونشنغلادباخ ما بين 2019 و2021، الأمر الذي يحفز اللاعب السابق لنادي بارادو على الانتقال إلى هذا النادي.