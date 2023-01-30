بوريس جونسون: بوتين هددني بالقتل بصاروخ كي لا أتأذى!

كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بالقتل بصاروخ كي لا يتأذى.

وقال جونسون في تصريحات صحفية إن بوتين قال له، في مكالمة هاتفية قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، “لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ فإن الأمر لن يستغرق سوى دقيقة واحدة”.

ونقلت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية عن جونسون قوله إن المحادثة “غير العادية” جرت في فيفري الماضي بعد أن زار كييف.

وذلك في محاولة أخيرة لإظهار الدعم الغربي لأوكرانيا وسط مخاوف متزايدة من حدوث هجوم روسي.

وظهر جونسون، كداعم قوي لإدارة الرئيس الأوكراني في الأشهر التي أعقبت الحرب الروسية،

وردد هذا الزعم في سلسلة وثائقية جديدة من 3 أجزاء لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، تبحث في كيفية تصارع الغرب مع بوتين خلال السنوات التي سبقت الحرب في أوكرانيا.

وقام جونسون، الذي أجبر على ترك منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا في سبتمبر الماضي، بزيارة كييف في أوائل فيفري لتحذير روسيا من أن الحرب على أوكرانيا ستكون كارثية.

وأشار جونسون إلى أنه حذر بوتين من أنه ستكون هناك عقوبات غربية أكثر صرامة إذا أمر بشن حرب على أوكرانيا.

وقال أيضا إنه أبلغ الزعيم الروسي أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى زيادة دعم الدول الغربية لأوكرانيا، مما يعني “المزيد من تواجد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وليس تراجع وجوده” على حدود روسيا.

وتابع أن بوتين قال له خلال المكالمة “بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب.. ماذا يعني أي وقت قريب؟ فقلت “حسنا، لن تنضم إلى الناتو في المستقبل المنظور. أنت تعرف ذلك جيدا”.

وأضاف جونسون “لقد هددني نوعا ما، وقال: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ فإن الأمر لن يستغرق سوى دقيقة واحدة، أو بشيء من هذا القبيل”.