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بوريطة جنبا إلى جنب مع الرئيس الصحراوي في قمة الإتحاد الأفريقي

الشروق أونلاين
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بوريطة جنبا إلى جنب مع الرئيس الصحراوي في قمة الإتحاد الأفريقي
ح.م
القادة والوزراء المشاركين في قمة الإتحاد الإفريقي

ظهر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة جنبا إلى جنب مع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي خلال صورة جماعية للمشاركين في قمة الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وجمعت الصورة القادة الأفارقة والوزراء المشاركين في القمة الـ 35 للإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وخلفت الصورة تعليقات على شبكات التواصل مفادها أن المواقف المتناقضة لبوريطة والنظام المغربي حول عدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وحتى البوليساريو كحركة تحرر، في وقت وقع على ميثاق الاتحاد الإفريقي الذي يجبر الرباط على احترامها كعضو مؤسس.

وحضر الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي قمة الاتحاد الإفريقي، ونقل للزعماء الأفارقة “قلقه الشديد” بشأن “الأحداث المتتالية والخطيرة” بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ 13 نوفمبر 2020.

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