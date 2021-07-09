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تسلم دعوة رسمية من نظيره يائير لابيد

بوريطة منتظر في تل أبيب كأول وزير خارجية مغربي يزور الكيان الصهيوني

الشروق أونلاين
  • 31121
  • 39
بوريطة منتظر في تل أبيب كأول وزير خارجية مغربي يزور الكيان الصهيوني
ح.م
جانب من اللقاء

كشفت وسائل إعلام عبرية ومغربية، إن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، سلم رسالة شخصية من وزير خارجية الكيان يائير لابيد، إلى نظيره المغربي ناصر بوريطة، تتضمن دعوة للقيام بأول زيارة رسمية لوزير خارجية مغربي إلى تل أبيب.

وبحسب بيان الوزارة، أشار لابيد في رسالته إلى أن تجديد العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل والمغرب، بقيادة العاهل المغربي محمد السادس، “علامة تاريخية في العلاقات بين الشعبين”.
وأكدت رسالة لابيد تعزيز العلاقات السياسية بين الاحتلال الاسرائيلي والمغرب وبناء تعاون اقتصادي وتكنولوجي وثقافي وسياحي بين البلدين.

وأضاف لابيد أن إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، والمتوقع أن يتم خلال أسابيع قليلة، سيشجع العلاقات بين الشعبين ويعزز قطاع السياحة في البلدين.

وكانت المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، قد وصل إلى الرباط أمس الثلاثاء، واجتمع مع السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية فؤاد يزوغ، وكبار مسؤولي الخارجية المغربية، لمناقشة “سبل تعزيز العلاقات”.

بوريطة يشارك اللوبي اليهودي مؤتمره السنوي بالتزامن مع اعتداءات الاقصى

وفي 7 ماي 2021 شارك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اللوبي اليهودي في أمريكا مؤتمرهم السنوي المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتزامنت مشاركة بوريطة في مؤتمر” ايباك” مع تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينين في القدس وباقي الأراضي المحتلة.

وتعد مشاركة بوريطة في هذا اللقاء أول تواصل علني بين مسؤول مغربي رفيع المستوى وجماعة ضغط في الولايات المتحدة، حيث تعتبر لجنة “آيباك” أكبر لوبي يهودي داعم للعلاقات الأمريكية الصهيونية.

وتعد منظمة “ايباك” التي تم تأسيسها سنة 1951، باسم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية، (ثم غيرت اسمها إلى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الصهيونية) موطن قدم للصهاينة في امريكا.

وتعرف هذه المنظمة بدعمها المطلق لليمين الصهيوني، وتأييدها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إيران ترد على اتهامات بوريطة 

رفضت إيران الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى طهران بتهديد أمن المغرب ووحدته، واعتبرت أن تكرار تلك الاتهامات يأتي انطلاقا من دعم المغرب للكيان الصهيوني.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، السبت، في بيان له تعليقا على تصريحات وزير الخارجية المغربي، “بسبب عدم قدرتها على حل قضاياها الإقليمية، كررت الحكومة المغربية مرة أخرى، دعمها للكيان الصهيوني المجرم، وكررت اتهاماتها الباطلة  لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية”.

واعتبر خطيب زاده أن “الاتهامات الباطلة من الحكومة المغربية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي لمساعدة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة وضد الموالين للقضية الفلسطينية”.

وأضاف “من المؤسف أن الحكومة المغربية، التي تترأس لجنة القدس حاليا، وفي الوقت الذي يركز في العالم الإسلامي على الوحدة لمواجهة التعدي على القدس الشريف والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، تقوم بدعم أهداف أعداء الأمة الإسلامية”.

بوريطة يشكو إيران للوبي اليهودي.. إنها تهدد أمننا بدعم الصحراويين

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد اشتكى جمهورية ايران للوبي اليهودي بالولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى إنها تهدد أمن بلاده من خلال دعم جبهة البوليساريو  والجمهورية العربية الصحراوية.

وجاء ذلك في حوار لبوريطة، مع قناة “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) تحسبا لأول مشاركة رسمية مغربية في فعالية لـ”إيباك”، وهي أقوى اللوبيات الصهونية في الولايات المتحدة.

وحاول بوريطة التقرب من اللوبي الصهيوني، من خلال ربط ايران بملف نضال الشعب الصحراوي من أجل التحرر بالقول: نحن بحاجة إلى تنسيق العمل كحلفاء، لمواجهة التهديدات الإيرانية، المرتبطة بالأنشطة النووية، وإيران تعمل على زعزعة استقرار شمال إفريقيا وغرب إفريقيا”.

والسبب حسبه إن إيران هددت أمن المغرب، من خلال دعم جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية بالسلاح والمال، وأن إيران تنتشر من خلال حزب الله في غرب إفريقيا.

وعام 2018 أعلن المغرب قطع علاقاته مع ايران بدعوى دعم حزب الله لجبهة البوليساريو، وهي ادعاءات تبين بعدها أنها مجرد “رواية وهمية” اتخذها ذريعة لركوب موجة العداء الخليجي مع طهران.

وخاطب بوريطة اللوبي اليهودي:  “نحن … مخلصون في التزاماتنا، لأننا اتخذنا القرار (التطبيع مع إسرائيل) عن قناعة، وسوف نذهب إلى أقصى حد ممكن في تطوير التعاون الثنائي”.

مؤتمر اللوبي اليهودي.. آخر فرصة لبوريطة لإنقاذ تغريدة ترامب

ويشارك وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس في مؤتمر تنظمه لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، بهدف فيه تكثيف الضغط على الرئيس الجديد جو بايدن لتبني قرار سلفه دونالد ترامب حول الصحراء الغربية.

وتأتي مشاركة بوريطة في إطار مساعي نظام المخزن للحصول على دعم اللوبي الأمريكي-اليهودي بعدما تبنت الإدارة الأمريكية الجديدة لجو بايدن موقفا غامضا في نزاع الصحراء الغربية.

ونشر موقع “اليوم24” المغربي، أن “إيباك” يؤكد مشاركة المغرب لأول مرة بشكل رسمي في أنشطة هذا اللوبي، وسيتم إجراء حوار عن بعد مع وزير الخارجية المغربية بوريطة ضمن فعالية ضمن فعالية “ميد اتلانتيك سبرينغ بروغرام” الأسبوع المقبل.

ويطور المغرب علاقاته مع إسرائيل واللوبي اليهودي-الأمريكي، فقد أعاد العلاقات مع إسرائيل يوم 10 ديسمبر الماضي، ووقع بيانا مشتركا يوم 22 من نفس الشهر، وأقدم المغرب على الخطوة من باب المقايضة، اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة الرباط على الصحراء مقابل استئناف العلاقات  مع إسرائيل.

ولا تمتلك الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن نفس الرؤية لملف الصحراء الغربية، فقد طالبت سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، من الأسبوع الماضي باستئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو وإسراع الأمين العام في تعيين مبعوث له في الصحراء ولم تتطرق إلى مغربية الصحراء.

وينزعج المغرب من الموقف الأمريكي، كما يبدي اللوبي اليهودي- الأمريكي قلقا من موقف الإدارة الأمريكية، ونشرت جريدة “هسبريس” المغربية أن Jewich Insider، الموقع الأمريكي المختص في تحليل السياسات، أن وجود علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل “معلق” إلى حين كشف البيت الأبيض عن موقفه من مراجعة قرار ترامب بشأن الصحراء الغربية.

ويتابع الموقع الإعلامي الأمريكي- اليهودي أنه في حال تراجع بايدن عن قرار ترامب، فهناك احتمال أن يوقف المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل مرة أخرى أو لا يعززها، مشيرا إلى أن هذا الملف لا يزال يقسم مجلس الشيوخ بين مؤيد للقرار ومعارض له.

وكانت السلطات المغربية قد برّرت أمام المغاربة استئناف العلاقات مع إسرائيل بتحقيق نصر تاريخي باعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، ويعتريها قلق كبير من غموض الموقف الأمريكي الذي لم يسحب الاعتراف الرئاسية لترامب ولكنه باطنيا لم يعد يعتد به على ضوء موقف واشنطن في مجلس الأمن الأسبوع الماضي خلال معالجة نزاع الصحراء الغربية.

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التعليقات
39
  • آلجيريان

    الى imad الجيش الذي تتغنى به تودد لنصف جيوش العالم ليقوم بمناورات بهلوانية مرة كل عشر سنوات على ارض لا يملكها .اما الجيش الجزائري سليل جيش التحرير و الذي هزم حليفتكم فرنسا ومعها جيوش حلف الاطلسي يقوم بمناوات شبه يومية على ارضه وبمفرده. اضف لمعلوماتك

    -33
  • مواطن

    المغرب لما دخل في اجارة المخدرات لم يبقى له اي سيادة. انه مورط فلا يقدر ان يكون عنده مصداقية دولية. اذا التعامل مع المغرب يجب ان يكون استثناءي. يمكن تكون عنده نية صادقة لاكنه لا يقدر ان يتحرك. نتفهم الوضع و لا نزيد الطين بلة. مشكلة المخذرات مشكلة كبيرة حتى بين اوروبا و امريكا قد تؤدي الى ازمات كبرى. انسوا المغرب اعلاميا. امسحوا كلمة مغرب من وساءل الاعلام الجزاءرية. الا قضايا الانسانية فيما يخص حق اي شعب في حقوقه حتى وان كان يهوديا او بوذيا او حتى اوروبيا او امريكي او روسي او صيني. هاذا المبدأ لا نتخلى عنه اعلاميا حب من حب و كره من كره.

    -31
  • صالح

    والله صدقوني بأن اكبر نعمة بعد الاسلام والصحة ان تكون جزائري. والله عيب وعار تجلس وتصاحب مع من ينكرهم الرب والبشر والحديث قياس. حاشا احرار المغرب بالطبع اهل الريف

    -36
  • شخص

    يذكّرني هذا البرويطة بمقولة عادل إمام الشهيرة (متعودة دايماً)

    -28
  • رضا

    اين تذهبون من عقاب الله

    -25
  • موسطاش

    الحمد لله أني جزائري

    -50
  • المشاكس

    المخزن السبب لأنه يحتل الصحراء الغربية عوض المطالبة بسبتة و مليلية. كما أن لمملكة الحشيش دور في ارتفاع أسعار ملابس العيد لأن العبيد تصهينو و وثقو بتغريدة ترامب. طبعا تبخر آمال المخزن في استدعاء بن بطوش عفوا براهيم غلي للمحاكمة ضاعف من أثمان سراويل العيد.

    -56
  • الهاشمي

    نظام المخزن الجبان يستقوى بالصهاينه لمواجهة الجزائر الأبية لكن هيهات

    -54
  • وائل منصوري

    لقد اصل فيهم المقبور حب اليهود وعداوة الشعوب الحرة يعتدون على الضعفاء ويحتمون باللوبي الاوربي الامريكي الصهيوني......ازيد من ثلثي الشعب يتناولون المخدرات.....ومرض العظمة ينخر في اجسادهم الا ما شاء الله..... قوم بهت لا ثقة فيهم.....ناهيك على ان كل الملكيات العربية سرطان ينخر في هذه الامة وسبب شتاتها.....

    -56
  • الماحي

    الفشل تلو الفشل والفضيحة تلو الفضيحة تلاحق المخزن الذي باع القضية الفلسطينية ---الاستنجاد باسارائيل هدفه حماية نظام المخزن من السقوط---وما الصحراء الغربية الى شماعة --لأن الصحراء بيد الامم المتحدة منذ 1975.

    -59
  • جزائري

    الخيانة عند المخازنة وجهة نظر ، تبا لكل جبان خاضع للصهاينة

    -48
  • Jijel koutama

    EL KOUFARDS ENSEMBLE. IL N YAS RIEN DE BIZARE.

    -42
  • Ahmed

    ردا على متطوع مغترب. لقد شرشمت اللغة العربية

    38
  • Kader

    كوشنر اخذ مئات ملايين الدولارات والمخرب غارق في المرتبة المذلة 121 في موشر التنمية البشرية ومولاهم الحسن صاحب 17 سنة يعد اغني طفل في العالم واخته لالاهم خديجة صاحبة 13 سنة تبذر ملايين الدولارات شهريا في الجزر اليونانية في وقت عشرات النساء تموت في التدافع من اجل صدقات لا تتعدي 4 كلغ سميد ولتر زيت في الصويرة و عشرات الرجال خنقا في حفر الفحم بجرادة وعشرات الاشخاص غرقا في في محلات سرية بطنجة وعشرات الالاف يتالمون جوعا مرضا وجهلا في الفنيدق ومئات المدن والقري المنسية

    -43
  • علي

    المخزن جاهز للاشتراك مع الجن و الشيطان للحصول على رغباته. ميمي 6 رئيس مجلس القدس ههههههههههه

    -35
  • Tarek

    تحيا الفريق السعيد شنقريحة الذي عرى نظام المخزن و دفعهم لكشف وجههم الحقيقي

    -50
  • Mouhand Oukaci

    ايها المغاربة الذين كتبتم تعليقاتكم في جريدة جزائرية. إن ما تكتبونه يبين انكم عبيد ولا تستطيعون فعل اي شيئ دون تبقي الاوامر من أسيادكم. تريدون التشويش على الجزائر فتنادون للصهيون، تريدون القيام بمناورة عسكرية تأتون بالامريكان تريدون المال تأتون باسيادكم من الخليج ليفعلوا بأولادكم وبناتكم ما تعرفونه وهلم جرا... نحن أسيادكم وقد كنا نظن أن ما يجمعنا نستطيع ان نبني به قوة كبيرة في المنطقة ولكن لازال الغدر من شيمكم تستقوون على ابناء عشيرتكم بالاعداء والصهاينة دون حياء او خوف من الله ومن المستقبل الاسود الذي ينتظركم لاننا لن ننسى ما تقومون به اليوم وكونوا على علم ان لا أمريكا ولا اسرائيل التي ستزول باذن الله من الخريطة- لاننا نؤمن بذلك- تستطيع ان تركع الجزائر ذلك لأن دماءنا تحتوي على جينات الامير عبد القادر وعميروش وبن بولعيد وملايين الشهداء الذين تركوا امانة في اعناقنا وليس حبلا كالحبل الذي قيدكم به الماربشال ليوطي عن طريق الخونة المخزنيين من امثال ڨلاوي جد ملككم المنجم السادس

    -47
  • Med-dz

    النظام المخزني المطبع الخبيث خرج للعلن بعد أن كان في وقت المقبور الحسن 2 يتعامل مع إخوانه اليهود تحت الطّاولة ويكيد للعرب والمسلمين و الجيران ،اللّهم أحشرهم مع إخوانهم الصهاينة قتلة الفلسطينيين .

    -37
  • tadaz tabraz

    وما دخل الجزائريين ان أراد بوريطة أن يشارك اللوبي اليهودي أو اللوبي الهندي أو اللوبي الهندوسي ... اليس من الأجدر التركيز على مشاكلنا وهمومنا وأزماتنا التي لا تنتهي بداية بقلة السيولة في مكاتب البريد الى تحول قارورة زيت المائدة الى سلعة ثمينة بحجم الذهب وصول الى سعر البطاطا الذي تجاوز 80 دج ... ناهيك عن الفيضانات والخسائر المادية والبشرية التي تتكرر كلما سقطت زخات من المطر الى الجفاف الذي أفرغ سدودنا من مخزوناتها والصيف على الأبواب ... الخ

    83
  • متطوع مغترب

    هوبل 6 مدعوم من يهود يجب إسقاط هذا النظام المالكي الذي جلب العار و مذلة لشعب مغرابي و شعوب مجاورة

    -47
  • متطوع مغترب

    لماذا هل تؤخذون أجر على تكلم مكان يهود و دفاع عنهم إيران في قطب شمالي و أنتم قطب غربي تبعد عنكم كل بعد لا لا يوجد ما يقلق ، أم أنتم ملتزمون بتعهداتكم برد بجميل لليهود أمر واجب للولاء و إيطاعة كما يقول شعار عندكم خوة خوة مغربي يهودي نفس دم

    -38
  • Said

    في التعليق هناك عدد كبير من المغالطات وشيء من الصحة .فعلا ايران تدعم العديد من جبهات عدم الاستقرار بدعمها لجمعات متطرفة كالحوتي وحزب الله.... لكن لا اظن ان لها تهديد حقيقي على المغرب ولا على الجزائر لان لا مصالح لها بالمنطقة ولا يوجد مذهب شيعي عند اهالي شمال افريقيا ثانيا بوريطة شارك في الايباد بدعوة من ذالك المجمع الذي من المستحيل ذخوله بدون اذن من اعضائه وغالبا ماتحضره شخصيات دولية من دول لها علاقة وطيدة باسرائيل كامريكا او فرنسا او الارجنتين.... تالثا ما قام به ترامب ليس تغريدة كما يدعي بعض الاشخاص فهو مرسوم رئاسي فلو كان تغريدة فلماذا كل هدا الهرج والمرج وكل هده التحركات لتتراجع امريكا عن ما قام به ترامب فلو كان تغريدة لتناساها العالم باكمله ولن يعيرها احد اي اهتمام

    56
  • ملاحظ

    المروك يقذف في جميع الاتجاهات لعله يحصل على شيئاً ما يحفظ به ماء الوجهة بعدما تيقن أن تغريدة ترامب مجرد نكتة فهو مستعد للتحالف مع الشيطان. لو دعمت إيران جبهة البوليساريو لانقرض المروك في شهور .

    -48
  • Salahdin

    Il y a toujours eu des relations avec les sionistes depuis Hassan2 qu ils on des liens avec l’entité Sioniste pour diriger le Maroc c est pas le problème des Iraniens ou algérien c est au peuple marocains de décider de leur avenir

    -61
  • nif

    ناصر_بوريطة معلم 👌🇲🇦 قصف أرض جو للإسبان 🇪🇸 والألمان 🇩🇪 في وقت واحد : 👇 بوريطة في حواره مع رئيسة إيباك 🔯 : ان المغرب 🇲🇦 استقبل اليهود بعد طردهم من الأندلس 🇪🇦 ومنع تسليمهم للنظام النازي في ألمانيا 🇩🇪 في تذكير بجرائم البلدين ضد اليهود. هدي خدمة نقية 👌

    262
  • بومدين

    لهدا يجب العمل على اسقاط النضام الملكيالاستعبادي و قيام نضام جمهوري

    -236
  • آلجيريان

    أعداء الله فوق هذه الأرض هم قتلة الأنبياء (اليهود) فمابالك بالذين إتخذوهم اولياء و طبعوا معهم وتصهينوا مثلهم من أجل بيع قضية. القدس و إيذاء جيرانهم

    -165
  • مواطن

    رداً على Imad ياو روحو حرروا سبتة ومليلية (و جزر الكناري و جزيرة ليلى و و و ) و خليكم من المناورات الفاشلة

    -225
  • Ahmef

    الوهم هو أن تنتضر أن ينحاز بايدن للمصالح الجزائرية على حساب المصالح الإسرائلية .

    291
  • شخص

    إلى المدعو (Imad) : أظن و الله أعلم أن المناورات التي تتباهى بها هي لمساعدتكم على استرجاع سبتة و مليلية !

    -220
  • موسطاش

    برويطة البائس من ذل إلى ذل ؟

    -227
  • شاوي حر

    الىzohir الايباك لايعطي ولايستثمر امواله بالمجان ،فلتعلم لن يعطوكم دولارا الا بمقابل بااااااااااااهض ؟ اما تغريدة ترامب فمصيرها كمصير تغرداته الدنكشوتية التي لم تعد يسمع بها احد ةغيركم لانها صادرة من رئيس معتوه ،اما الرئيس بايد ن فهو رجل دولة ويتصرف بعقلانية لا تدركونها ،وان غدا لناضره قريب فاستعدو للصاعقة.

    -240
  • hamad el ahmadi

    ابنانو عن ضعفهم و يخشون الجزائر مما دفعهم الى التحالف مع اليهود

    -241
  • zohir

    إدارة بايدن راجعت كل قرارات ترامب . عادت لمنظمات عديدة خرج منها ترامب ألغت قرارات كالخروج من إتفاق المناخ ... و لم يلغي قرار الإعتراف . هذا هو الواقع قامت قنواتكم الرسمية بٱستقبال بولتون و قال بايدن لن يتراجع . حضورنا في الإيباك هو حضور لجلب رؤوس أموال بدرجة أولى فالوضع الإقتصادي أهم من السياسي حاليا . و نريد بعض الملايير كٱستثمار من ترليونات الإيباك .

    344
  • Imad

    أخي/اختي كانب المقال، لقد نسيت أن تذكر أن الاسبوع المقبل سيقوم الجيش المغربي و كتيبة امريكية من الحرس الوطني بمناورات بالذخيرة الحية في منطقة المحبس المتواجدة بالصحراء على الحدود مباشرة مع الجزائر.... تحركات الجيش الامريكي لا تكون إلا بأمر شخصي من الرئيس.... لا يوجد شيءٍ ليتبته بايدن، الاعتراف ان بمرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية، و الغاؤه يكون فقط بمرسوم رئاسي اخر، و هذا لم و ان يحدث... بايدن قال أن سيراجع قرارات ترامب في المئة يوم الاولى، ما يعني أن اليوم، 30 أبريل، هو اختتام المئة اليوم، و هو نفس اليوم الذي وافق فيه البيت الابيض بارسال الحرس الوطني الى منطقة المحبس... و اخيرا، لا يمكن لبايدن الغاء تغريدة ترامب، لأن بايدن لا يملك كلمة سر تويتر للرئيس السابق ترامب.... رمضان مبارك و صحة فطوركم. انشر من فظلك

    415
  • Midouamine

    للذين لا يفقهون و صدعوا رؤوسنا بتغريدة ترامب هل تعرفون ما معنى مرسوم رئاسي أم لا. تصبحون على خير

    374
  • الهواري

    وزير خارجية المغرب استدعي من هذا المجمع للقاء خطاب كما هو الشان للرؤساء الكبار لامريكا و هذا التجمع لوبي قوي هو من يتحكم في قرارات الولايات المتحدة الامريكية . الان الرئيس الجديد لم يلغي قرار ترامب حتى نكون موضوعيين كل ما وصلنا له ، نتيجة سياسة تشنج في المنطقة و قضية الصحراء كان بالامكان معالجتها بطريقة ودية بدل الصراع الصراع لم ياتي ياتي نتيجة هل فينا عقلاء لحل صفحة جديد يكون فيها الكل رابح و تنقد ماء وجه المنطقة المغرب قام بمبادرات صفحة بيضاء و طرح جميع المشاكل و حلها بين البلدين لكن مع الاسف ليس هناك اي رد فعل الله ييسر امورنا و حسن وضعيتنا

    318
  • غاضب على الوضع

    اتاسف لما أوصلنا إليه الحكام العرب من انحطاط وتفرقة أصبحنا نضعف بعضنا البعض حتى نصبح مضغة سهلة للدول الغربية تتحكم فيها كما تريد ،الصحراء غربية أو مغربية ماذا سيتغير من حركة الأرض، الله يهديكم الدول تتوحد ونحن نقسم بعضنا البعض ،لماذا لا يقوموا الهند أو الصين او روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أوربا

    430
  • متطوع مغترب

    ترامب أدركى أنهم بلاهاء و اغبياء لماذا لا ينتهز فرصة العمر قانون لا يحمي مغفلين بصحة لترامب على صفقة و مبلغ المالي كبير الذي لا يحصى و لا يحتسب

    -417

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