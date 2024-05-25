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بوريل: أوامر “العدل الدولية” مُلزمة ويجب تنفيذها

الشروق أونلاين
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بوريل: أوامر “العدل الدولية” مُلزمة ويجب تنفيذها
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ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل

أكد ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، أن أوامر محكمة العدل الدولية مُلزِمة لجميع الأطراف.

وأضاف بوريل عبر منصة “إكس” أنه يجب تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل وفعال.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أمراً يدعو الكيان الصهيوني للوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح، ويطلب منها تقديم تقرير للمحكمة بهذا الشأن خلال شهر.

وقالت المحكمة إن الوضع الإنساني في رفح “كارثي”، ما يوجب على الكيان الصهيوني “وقف هجومها العسكري فوراً، وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحاً أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ودون عوائق”.

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