بوريل: زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا قلّلت مخاطر نشوب حرب نووية

اعتبر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن زيارة الرئيس ‏الصيني إلى روسيا، ستقلّل من مخاطر تصاعد ‏الحرب في أوكرانيا إلى صراع نووي.

وقال بوريل في تصريح للصحفيين يوم السبت:”تقلّل هذه الزيارة من مخاطر استخدام بوتين للسلاح النووي، وقد كانت الصين واضحة جدّا بهذا الخصوص”.

من جهة أخرى، كشف بوريل أنه سيجري زيارة رسمية إلى الصين في وقت قريب، على غرار برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وقادة آخرين في الاتحاد الأوروبي.

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الإثنين الماضي، في زيارة رسمية دامت 3 أيام.