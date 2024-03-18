-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بوريل: غزة أصبحت أكبر مقبرة لمبادئ القانون الدولي

الشروق أونلاين
  • 100
  • 0
بوريل: غزة أصبحت أكبر مقبرة لمبادئ القانون الدولي
أرشيف
جوزيب بوريل

قطاع غزة الذي كان أكبر سجن مفتوح، تحول اليوم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم لعشرات الآلاف من البشر. ولمبادئ القانون الدولي أيضا.

بهذه العبارة، وصف ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مخلّفات العدوان الصهيوني المستمرّ على القطاع.

وقد جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. الذي يسبق اجتماع قادة دول الاتحاد يومي 21 و22 مارس.

وقال بوريل:”غزة باتت مقبرة لعشرات الآلاف من الأشخاص، ولكنها أيضاً أصبحت مقبرة للعديد من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني”.

وفي فيفري الماضي، عرقلت الولايات المتحدة مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

وفي كلمته خلال جلسة التصويت، أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن الوقوف ضد مشروع القرار الجزائري، يمثّل تأييدا للعدوان الوحشي على الفلسطينيين.

مقالات ذات صلة
الأمم المتحدة تعتمد قرارا لمكافحة كراهية الإسلام

الأمم المتحدة تعتمد قرارا لمكافحة كراهية الإسلام

أستراليا تعلن عن استئناف تمويل “الأونروا”

أستراليا تعلن عن استئناف تمويل “الأونروا”

نفاق المغرب بدون “ماكياج”.. أقام الدنيا على جنوب إفريقيا وخضع لروسيا

نفاق المغرب بدون “ماكياج”.. أقام الدنيا على جنوب إفريقيا وخضع لروسيا

نسبة المشاركة في الانتخابات الروسية تتجاوز 69 بالمئة

نسبة المشاركة في الانتخابات الروسية تتجاوز 69 بالمئة

تمويل أوروبي لمصر بقيمة تفوق 7 مليار يورو

تمويل أوروبي لمصر بقيمة تفوق 7 مليار يورو

روسيا تردّ على مقترح ماكرون بإقرار هدنة في أوكرانيا

روسيا تردّ على مقترح ماكرون بإقرار هدنة في أوكرانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد