بوريل: غزة أصبحت أكبر مقبرة لمبادئ القانون الدولي

قطاع غزة الذي كان أكبر سجن مفتوح، تحول اليوم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم لعشرات الآلاف من البشر. ولمبادئ القانون الدولي أيضا.

بهذه العبارة، وصف ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مخلّفات العدوان الصهيوني المستمرّ على القطاع.

وقد جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. الذي يسبق اجتماع قادة دول الاتحاد يومي 21 و22 مارس.

وقال بوريل:”غزة باتت مقبرة لعشرات الآلاف من الأشخاص، ولكنها أيضاً أصبحت مقبرة للعديد من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني”.

وفي فيفري الماضي، عرقلت الولايات المتحدة مشروع قرار تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورفضت واشنطن مشروع القرار الجزائري، مقابل موافقة معظم أعضاء مجلس الأمن. باستثناء المملكة المتحدة التي امتنعت عن التصويت.

وفي كلمته خلال جلسة التصويت، أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن الوقوف ضد مشروع القرار الجزائري، يمثّل تأييدا للعدوان الوحشي على الفلسطينيين.