بوريل: موقف الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية لم يتغيّر

فنّد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن يكون موقف الاتحاد بشأن الصحراء الغربية قد تغيّر، بعد القرارات الإسبانية الأخيرة.

وحسب ما نقلته وكالة “إفي” الإسبانية، فقد رفض بوريل اعتبار “الموقف الذي اتخذته الحكومة الإسبانية في سياستها بشأن الصحراء الغربية يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة”.

وأكد بوريل الذي يشارك منتدى الدوحة بقطر، إنّ إسبانيا “لن تعارض قرارا للأمم المتحدة. ولا الاتحاد الأوروبي كذلك”.

وزير خارجية إسبانيا يلتقي دي ميستورا لتهدئة الساحة السياسية

ويوم 22 مارس، استقبل وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا.

وقال ألباريس في تغريدة على تويتر:”أبلغت دي ميستورا بدعم إسبانيا لجهوده من أجل التوصّل إلى حلّ مقبول لدى جميع الأطراف. في إطار المسار الأممي”.

ويأتي تصريح وزير الخارجية الإسباني في ما يبدو محاولة لتهدئة الساحة السياسية في إسبانيا. بعدما أثار قرار رئيس الحكومة الأخير بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، جدلا واسعا في الأوساط المحلية.

وأشارت وكالة “أوروبا برس” الإسبانية للأنباء، إلى أنّ ألباريس تحدّث مع ميستورا عن حلّ مقبول في إطار الأمم المتحدة دون أن يذكر الخطة المغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية.

ولم يوضح ألباريس بشكل مباشر، ما إذا كانت الجزائر قد أُبلغت بتغيّر الموقف الإسباني إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، حسب الوكالة.

وردّ الوزير الإسباني على سؤال مباشر حول ما إذا كانت الجزائر على علم بقرار سانتشيز، بالقول: “يوم الجمعة كان هناك اتصال يتعلّق حصريًا بإسبانيا والمغرب”.

قرار إسبانيا حول الصحراء الغربية.. أوّل تعليق من الأمم المتحدة

رفضت الأمم المتحدة إعلان حكومة إسبانيا عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية كحلّ للنزاع حول الصحراء الغربية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” الإثنين. فقد حثّ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في أول تعليق للهيئة الأممية على الخطوة الإسبانية. جميع الأطراف بضرورة “الالتزام الكامل” بالعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

ودعا دوجاريك أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى دعم جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا “الهادفة إلى استئناف العملية السياسية للتفاوض بين الأطراف”.

سانتشيز مطلوب للمساءلة في البرلمان بعد رسالته إلى محمد السادس

وسيمثل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان. لتقديم توضيح بشأن ما اعتبره نواب إسبان “تغيُّرا في موقف الحكومة إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”.

وحسب ما نقلته صحيفة “إلكونفيدنشيال” المحلية السبت. فقد أعلنت مجموعة برلمانية تتشكّل من 11 حزبا أنّها ستسجل طلبا الإثنين المقبل، لمثول سانتشيز أمام البرلمان لتقديم بيان بشأن ما جاء في رسالته إلى العاهل المغربي.

وأعلن الديوان الملكي المغربي مساء الجمعة، عن تلقّيه رسالة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. يعتبر فيها هذا الأخير أنّ “مبادرة الحكم الذاتي المغربية المقترحة لحلّ النزاع في الصحراء الغربية. هي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

تحالف جزر الكناري: قرار شانتشيز إزاء الصحراء الغربية خروج عن الإجماع ولا يعنيه إلا هو

ويوم 19 مارس، قال “تحالف جزر الكناري” في إسبانيا السبت، إنّ قرار رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز بدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، لا يمكن أن يمثّل الدولة الإسبانية، لأنه لا يحظى بالإجماع الكافي لذلك.

وحسب ما نقلته صحيفة “إي سي صحراوي” المحلية، فقد اعتبر التحالف أنّ “سانشيز غير مخوّل لاتخاذ قرار بمفرده بشأن موقف إسبانيا فيما يتعلق بالصحراء”.

وتابع المتحدث حسب المصدر:”سانتشيز ليس الشخص الذي يفعل ذلك. لأن الرئيس هو مجرد مفوّض للسلطة التنفيذية التي تنازلت عنها المجالس التشريعية الإسبانية له”.