-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بوريل يحذّر: الاختلاف حول قضايا الهجرة قد يؤدي إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي

الشروق أونلاين
  • 59
  • 0
بوريل يحذّر: الاختلاف حول قضايا الهجرة قد يؤدي إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي
أرشيف
جوزيب بوريل

حذّر المسؤول الأوروبي السامي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل يوم السبت، من أن الاختلاف إزاء ‏قضايا الهجرة قد يؤدي إلى “تفكيك الاتحاد الأوروبي”.‏

وقال بوريل في تصريحات صحفية إن “الاختلافات الثقافية العميقة بين دو الاتحاد الأوروبي، وعجزها على المدى الطويل عن التوصل إلى سياسة مشتركة تجاه الهجرة، يمكن أن تكون قوة تفكك الكتلة الأوروبية”.

وتابع يقول:”رغم إنشاء حدود مشتركة ومفتوحة، إلا أننا لم ننجح حتى الآن في الاتفاق على سياسة مشتركة للهجرة”.

مضيفا:”بعض الأعضاء يتبعون النمط الياباني، ولا يريدون الاختلاط ولا المهاجرين ولا قبول أشخاص من الخارج”.

قبل أن يشير:”المفارقة هي أن أوروبا تحتاج إلى المهاجرين، لأن النمو الديموغرافي لدينا منخفض للغاية”. مردفا:”إذا أردنا البقاء على قيد الحياة من وجهة نظر العمل، فنحن بحاجة إلى المهاجرين”.

مقالات ذات صلة
بولندا تعلن وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة

بولندا تعلن وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة

الرئيس النيجيري المخلوع يلجأ للقضاء لإعادته إلى الحكم  

الرئيس النيجيري المخلوع يلجأ للقضاء لإعادته إلى الحكم  

تبادل للقنابل المسيلة للدموع بين جنود الاحتلال والجيش اللبناني

تبادل للقنابل المسيلة للدموع بين جنود الاحتلال والجيش اللبناني

هذا ما عثر عليه الجيش المصري في درنة الليبية (صور)

هذا ما عثر عليه الجيش المصري في درنة الليبية (صور)

الرئيس السوري يزور الصين

الرئيس السوري يزور الصين

الجزائر تشارك في أشغال التحضير للقمة الإفريقية-العربية في السعودية

الجزائر تشارك في أشغال التحضير للقمة الإفريقية-العربية في السعودية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد