بوريل يحذّر: الاختلاف حول قضايا الهجرة قد يؤدي إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي

حذّر المسؤول الأوروبي السامي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل يوم السبت، من أن الاختلاف إزاء ‏قضايا الهجرة قد يؤدي إلى “تفكيك الاتحاد الأوروبي”.‏

وقال بوريل في تصريحات صحفية إن “الاختلافات الثقافية العميقة بين دو الاتحاد الأوروبي، وعجزها على المدى الطويل عن التوصل إلى سياسة مشتركة تجاه الهجرة، يمكن أن تكون قوة تفكك الكتلة الأوروبية”.

وتابع يقول:”رغم إنشاء حدود مشتركة ومفتوحة، إلا أننا لم ننجح حتى الآن في الاتفاق على سياسة مشتركة للهجرة”.

مضيفا:”بعض الأعضاء يتبعون النمط الياباني، ولا يريدون الاختلاط ولا المهاجرين ولا قبول أشخاص من الخارج”.

قبل أن يشير:”المفارقة هي أن أوروبا تحتاج إلى المهاجرين، لأن النمو الديموغرافي لدينا منخفض للغاية”. مردفا:”إذا أردنا البقاء على قيد الحياة من وجهة نظر العمل، فنحن بحاجة إلى المهاجرين”.