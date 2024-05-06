بوريل يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إلى “وقف إطلاق نار إنساني” فوري في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان صهيوني مدمر منذ سبعة أشهر.
وفي منشور له عبر منصة “إكس” قال بوريل “وفقا للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، سيندي ماكين، فإن السيناريو الذي كان يخشى كثيرا قد أصبح حقيقة”، مؤكدا على وجود “مجاعة تامة في شمالي غزة، وهي تتجه نحو الجنوب”.
وشدد ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي على “ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2728، والقاضي بوقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية لأولئك الذين أوشكوا على الموت بسبب الجوع”.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ملزم بتوفير “الوصول الكامل والآمن والسريع دون أي عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع”.
ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني، عدوانه على قطاع غزة، لليوم 213 على التوالي، مما أدى إلى ارتقاء إلى 34.683 شهيدا و إصابة 78.018 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9مليون شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.