بوريل يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إلى “وقف إطلاق نار إنساني” فوري في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان صهيوني مدمر منذ سبعة أشهر.

وفي منشور له عبر منصة “إكس” قال بوريل “وفقا للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، سيندي ماكين، فإن السيناريو الذي كان يخشى كثيرا قد أصبح حقيقة”، مؤكدا على وجود “مجاعة تامة في شمالي غزة، وهي تتجه نحو الجنوب”.