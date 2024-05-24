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بوريل يدين تهديدات الكيان الصهيوني وحلفائه لقضاة المحكمة الجنائية الدولية

الشروق أونلاين
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بوريل يدين تهديدات الكيان الصهيوني وحلفائه لقضاة المحكمة الجنائية الدولية
ح. م
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيب بوريل.

أدان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيب بوريل، محاولات التهديد التي يقوم بها الكيان الصهيوني وحلفاؤه الأوروبيون ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد طلب إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه طلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرات توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إضافة إلى ثلاثة قادة من المقاومة الفلسطينية.

وهو ما جعل المدعي العام للجنائية الدولية يتعرض لهجوم من قبل سلطات الكيان الصهيوني وحلفائه.

وهو منا ندد به جوزيب بوريل أثناء حديثه لقناة إسبانية اليوم، الجمعة 25 ماي، فقال “لم يفعل المدعي العام شيئًا سوى صياغة اتهام ستحكم عليه المحكمة”.

وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية أنه يحترم ولاية المحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا أن جميع الدول التي صدقت على نظامها الأساسي مطالبة بتنفيذ قراراتها.

وأكد بوريل “أطلب من الجميع، بدءا من الحكومة الإسرائيلية وبعض الحكومات الأوروبية، عدم تخويف القضاة”.

وأضاف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيب بوريل، في إفادته “لا تهددوهم، ولا تحاولوا التأثير على قرارهم، أحيانًا بالتهديدات أو التحديات الشديدة جدًا”.

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