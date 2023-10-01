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بوريل يكشف قيمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

الشروق أونلاين
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بوريل يكشف قيمة المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا
أرشيف
بوريل وزيلينسكي

كشف ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل يوم الأحد في كييف، عن قيمة المساعدات التي قدمها الأوروبيون لأوكرانيا، منذ بداية الحرب الروسية.

وقال بوريل بمناسبة الزيارة التي يجريها إلى أوكرانيا:”لقد وصل دعمنا العسكري إلى رقم 25 مليار يورو، كما وصل إجمالي الدعم العسكري والمدني والإنساني إلى 85 مليار يورو”.

من جهة أخرى، أكد بوريل أنه سيتم عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة الأوكرانية يوم الإثنين.

وتابع بوريل يقول:”لا تتوقعوا غدا أي قرارات، لأنه اجتماع غير رسمي. والمجالس غير الرسمية مخصصة لمناقشات سياسية أعمق، وليس لاتخاذ قرارات ملموسة”، على حدّ تعبيره.

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