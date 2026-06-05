بوزقزة يشدد على تسريع إنجاز مشروع سد الشرفة 2 واحترام المعايير التقنية

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مشروع تدعيم سد الشرفة 2 بولاية معسكر في دعم التنمية المحلية، مشددًا على ضرورة احترام الآجال المحددة لإنجاز الأشغال وضمان مطابقتها للمعايير التقنية المعمول بها.

جاء ذلك خلال إشراف الوزير رفقة والي ولاية معسكر فؤاد عايسي، الجمعة، على زيارة عمل وتفقد لعدد من المشاريع والمنشآت التابعة لقطاع الري بالولاية وذلك في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة لوضعية هياكل المنشآت المائية عبر إقليم المنطقة.

ووقف الوزير في زيارته الميدانية على مشروع تدعيم سد الشرفة 02 ، حيث تلقى عرضًا مفصلًا حول الخصائص التقنية للمشروع، ونسبة تقدم الأشغال، والأهداف المنتظرة منه في مجال تعزيز قدرات تخزين الموارد المائية وضمان تزويد مختلف المناطق بالمياه وفق الاحتياجات المسجلة.

وخلال هذه المحطة، تابع الوزير مختلف الشروحات المقدمة من طرف القائمين على المشروع، والمتعلقة بمراحل الإنجاز والآفاق المستقبلية لاستغلال هذه المنشأة الحيوية، التي تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين مردودية شبكات الري والتزويد بالمياه.

كما تلقى الوزير شروحات من طرف المدير العام للديوان الوطني للسقي و صرف المياه، لاسيما المحيطات السقي الكبرى المسيرة من طرف ذات الديوان (الهبرة، سيق، غريس، كاشوط)

وتندرج هذه الزيارة في إطار حرص السلطات العمومية على المتابعة الدورية للمشاريع المهيكلة لقطاع الري، بما يضمن تحسين الخدمة العمومية وتعزيز القدرات المائية للولاية، تجسيدًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وضمان الأمن المائي للأجيال