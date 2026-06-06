بوزقزة يعلن انطلاق حملة السقي للموسم الفلاحي 2026-2027

أعلن وزير الري، لوناس بوزقزة، مساء الجمعة، انطلاق حملة السقي الخاصة بالموسم الفلاحي 2026-2027، والتي تستهدف مساحة فلاحية قابلة للسقي تقدر بنحو 238 ألف هكتار عبر مختلف ولايات الوطن، مع تخصيص أكثر من 340 مليون متر مكعب من المياه لفائدة المحيطات الفلاحية المسقية.

وأوضح الوزير أن الكمية الإجمالية الموجهة للحملة ستوزع على مختلف المحيطات الفلاحية المسقية، في إطار ضمان توفير الموارد المائية اللازمة لدعم النشاط الزراعي وتحسين مردودية الإنتاج.

ومن جانبه، كشف المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، نصر الدين ركروكي، أن ولاية غليزان ستستفيد من 37 مليون متر مكعب ضمن هذه الحملة، منها 17 مليون متر مكعب من سد “السعادة” ببلدية سيدي امحمد بن عودة، و20 مليون متر مكعب من سد “قرقار” ببلدية وادي أرهيو.

وأكد بوزقزة أهمية ضمان التزويد المنتظم بالمياه الموجهة للشرب والسقي على حد سواء، مشدداً على مواصلة مرافقة الفلاحين بما يسهم في تحسين الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار الوزير إلى أن المنشآت المائية والسدود تعرف مستويات امتلاء مريحة بفضل التساقطات المسجلة خلال الموسم الجاري، ما سيسمح بتلبية مختلف الاحتياجات المائية.

كما شدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الاحتياجات، مع مراعاة التوزيع العادل للمورد المائي عبر مختلف مناطق الوطن.

وأضاف أن قطاع الري يعمل على تسجيل عمليات تنموية جديدة لتحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب تدريجياً، وفق أولويات كل ولاية واحتياجاتها.

وكشف الوزير في ختام تصريحاته عن إعداد برنامج خاص لفصل الصيف، يجري حالياً دراسته بالتنسيق بين وزارتي الري والمالية.