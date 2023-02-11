بوزوق يساهم في خماسية الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

ساهم الجزائري يسري بوزوق في الفوز العريض الذي حققه الرجاء الرياضي المغربي أمام نادي فايبرز الأوغندي، سهرة الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن اللاعب السابق لنادي بارادو، من توقيع الهدف الرابع للرجاء في د59، خلال المواجهة التي حسمها فريقه بخماسية نظيفة.

وسجل بوزوق الهدف بطريقة جميلة، من وضعية وجها لوجه مع الحارس.

وبالإضافة لتسجيله الهدف الرابع، قدّم المهاجم بوزوق تمريرة حاسمة، خلال المباراة التي تدخل في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا.