بوزيدي يفقد أعصابه ويثور في وجه مسيري مركب هدفي

بعد منع "الحمراوة" من التدرب في الملعب الرئيسي

لم تكن الحصة التدريبية التي خاضها صبيحة الأحد فريق مولودية وهران عادية وهذا بعد أن منع مسؤولو مركب ميلود هدفي الفريق من إجراء المران بالملعب الرئيسي، مؤكدين على أن البرمجة المسطرة تشير إلى تدرب رفقاء بن عياد في الملعب الملحق للمركب..

وأمام هذا الوضع فإن مدرب الحمراوة يوسف بوزيدي فقد أعصابه، وثار في وجه المسؤولين على هذه المنشأة الرياضية، ودخل في ملاسنات كلامية حادة معهم، وقام بتكسير هاتفه النقال من شدة الغضب، قبل أن يدخل في حالة هستيرية غير مسبوقة جعلت الأجواء مكهربة تماما قبل ساعات فقط عن سفرية الفريق نحو تيزي وزو وهو ما يوضح كم الضغوطات التي يشعر بها بوزيدي بما أن وضع الفريق معقد للغاية من أجل ضمان البقاء، وفي ظل هذه الأجواء فإن مدير الديجياس سارع بالحضور إلى الملعب وقام بتهدئة الأمور والسماح للفريق بالتدرب في الملعب الرئيسي لمركب ميلود هدفي وهذا قبل دقائق فقط عن حضور والي وهران سعيد سعيود مرفوقا بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.

وفي نفس السياق، أنهى صبيحة الأحد فريق مولودية وهران تحضيراته لمباراة شبيبة القبائل المقدمة عن الجولة الـ23 من عمر المحترف الأول والتي ستجرى غدا الثلاثاء بملعب الفاتح نوفمبر بتيزي وزو، حيث تدرب رفقاء بن عياد على الساعة التاسعة بالملعب الرئيسي لمركب ميلود هدفي، وقام المدرب يوسف بوزيدي بضبط كل الأمور الفنية والتكتيكية قبل خوض موقعة الكناري، وبعدها توجه اللاعبون من أجل تناول وجبة غداء جماعية، ثم سافروا عبر الحافلة على الساعة الواحدة ظهرا نحو تيزي وزو مباشرة، وقد اصطحب المدرب بوزيدي معه قائمة تضم 22 لاعبا منهم 3 حراس مرمى كلهم ينتمون لفئة الرديف والأواسط في سابقة لم تحدث هذا الموسم، إذ سيغيب الحارس فارس بوكريت لإصابة على مستوى الكتف تستوجب تدخلا جراحيا، فيما قام المدرب بشطب اسم دلة كراشاي خلال تدريبات الأمس رغم أنه كان متواجدا في القائمة المعلنة أول أمس السبت وعوضه بحارس الرديف لزول رضا، وفي غمرة الغضب الذي كان يشعر به المدرب جراء ما حدث قبل حصة الأمس فإنه قام بطرد اللاعب ايبوزيدان نظرا لتأخره في الحضور بحجه أنه استغرق في النوم طويلا، ما أدى إلى شطبه هو الآخر من القائمة، واستدعاء لاعبين آخرين من الرديف وهما قودجين وحمدان ليصبح العدد الإجمالي 22 لاعبا عوضا عن 21 اسما كان قد أعلن عنهم بوزيدي عشية السبت الماضي، وسيغيب عن مباراة الجياسكا كل من نعماني، باكو، تميمي والحارس بوكريت للإصابة، فيما تم استبعد بن بولعيد لخيارات فنية.

بيتكوفيتش والوالي سعيود زارا تدريبات الحمراوة

قام الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش صبيحة أمس مرفوقا بالوالي سعيد سعيود بزيارة لفريق مولودية وهران خلال التدريبات التي أجريت أمس بالملعب الرئيسي لمركب ميلود هدفي، حيث تحدث التقني البوسني مع اللاعبين وأكد لهم بأن أبواب المنتخب الوطني مفتوحة لهم وكل اللاعبين شريطة اثبات استحقاق حمل قميص الخضر، وتمنى بيتكوفيتش مشوارا موفقا للمولودية فيما تبقى من عمر البطولة، كما تحدث الوالي سعيود بدوره مع اللاعبين وحفزهم على بذل أقصى ما لديهم من أجل انقاذ النادي من شبح الهبوط، مشيرا في سياق حديثه بأنه شخصيا والسلطات المحلية واقفون إلى جانبهم من أجل هذا الهدف ومعبرا عن ثقته التامة في أشبال المدرب بوزيدي.