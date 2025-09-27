-- -- -- / -- -- --
بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله ميادين كرة القدم

سيرجيو بوسكيتس

أعلن سيرجيو بوسكيتس اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، من الدوري الأمريكي.

وكتب لاعب إنتر ميامي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إنستغرام”: “شكراً جزيلاً للجميع، ولكرة القدم على كل شيء، ستبقون دائماً جزءاً من هذه القصة الجميلة”.

ولعب بوسكيتس دورا أساسيا منذ انضمامه إلى نادي إنتر ميامي في عام 2023، وساهم بخبرته في الفوز بدرع المشجعين وكأس الدوري.

ويعد بوسكيتس من أساطير نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، حيث حصد 32 لقبا مع نادي برشلونة، ما بين كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري المحلي.

وعلى المستوى الدولي، حصد سيرجيو مع إسبانيا بلقب كأس العالم 2010، قبل أن يفوز بيورو 2012.

