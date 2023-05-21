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رياضة

بوسكيتس يعلّق على أنباء انتقاله مع ميسي إلى الدوري السعودي

عمر سلامي
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بوسكيتس يعلّق على أنباء انتقاله مع ميسي إلى الدوري السعودي
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بوسكيتس وميسي

تحدث قائد نادي برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، عن مستقبله في الموسم المقبل، وعن أنباء انتقاله رفقة ميسي إلى الدوري السعودي.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن أنتونيلا، زوجة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، أقنعت بوسكيتس وأسرته بانتقال العائلتين معا إلى السعودية.

وقال بوسكيتس، في لقاء على قناة الصحفي الشهير “جيرارد روميرو”: “الكل يريد أن يلعب مع ليو.. إنه الأفضل في العالم، لكن مستقبلي غير مرتبط به”.

وأضاف قائد برشلونة: “كل شخص لديه عائلته وحياته وخياراته الخاصة”.

ويرتبط بوسكيتس بعلاقة جيدة مع ميسي حيث لعبا معا لسنوات عدة في برشلونة قبل رحيل النجم الأرجنتيني عن النادي في 2021.

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