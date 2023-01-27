بوسليماني: إعلام عدائي يستهدف الجزائر

أكد، محمـد بوسليماني، وزير الاتصال، في مداخلته خلال افتتاح الدورة التكوينية الثالثة حول الاتصال المؤسساتي التي احتضنتها نهاية الأسبوع على مدار يومين، عاصمة الحماديين بجاية، بحضور صحفيين ومشرفين على خلايا الاتصال قدموا من ولايات بحاية وجيجل والبويرة وتيزي وزو وبرح بوعريريج والمسيلة، أن الجزائر تتعرض لحرب سيبرانية شرسة، مؤكدا في نفس الوقت أن “التكوين المنظم والمكيف للتطورات الحاصلة كفيل برفع القدرة التنافسية لأسرة الإعلام والصحافة الوطنية في مواجهة إعلام عدائي يستهدف بلادنا عبر الحرب السيبرانية الشرسة”.

من جهة أخرى، أشار بوسليماني أن “إنجاح الإقلاع التنموي الشامل يتطلب مرافقة مهنية احترافية لاسيما على مستوى الاتصال المؤسساتي والجواري، مؤكدا على دور التكوين في أداء الإعلاميين”، موضحا في هذا الشأن أن “ديناميكية السياسة الوطنية لإنجاح الإقلاع التنموي الشامل تتطلب مرافقة مهنية واحترافية لاسيما على مستوى الاتصال المؤسساتي”، مضيفا أن “اعتماد التكوين ضرورة تفرضها التحولات العميقة التي يعرفها مجال الاتصال خاصة في ظل الثورة الرقمية التي أحدثت تغيرات جذرية في دور مهام الصحافة وأطرافها ووسائلها”،

وقصد مسايرة هذه التطورات، أكد بوسليماني أن قطاعه يعكف على تعزيز المنظومة القانونية بمشاريع ذات الصلة، كاشفا أنه يجري التكفل بعصرنة القطاع بالتجهيزات المتطورة، وعلى المضي في تحسين وترقية أداء الإعلاميين والمنتسبين لمهنة الصحافة، وتعزيز الإعلام الجواري وإبلائه العناية المستحقة لتكريس حق المواطن في المعلومة الصادقة وترقية علاقة الثقة بين الإدارة والساكنة.