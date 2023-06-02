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الجزائر

بوسليماني: سيتم إعداد مدونة تنظم العلاقة بين الصحفيين وخلايا الاتصال بالمؤسسات

الشروق أونلاين
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بوسليماني: سيتم إعداد مدونة تنظم العلاقة بين الصحفيين وخلايا الاتصال بالمؤسسات
وزير الاتصال من الدورة التكوينية

كشف وزير الاتصال محمد بوسليماني، أنه سيتم إعداد مدونة تنظم العلاقة بين الصحفيين وخلايا الاتصال بمختلف المؤسسات.

وأشرف بوسليماني على افتتاح الدورة التكوينية للصحفيين ومسؤولي الاتصال، كما قام بزيارة تفقد إلى مختلف المؤسسات الإعلامية التابعة لقطاعه بولاية وهران، حسب بيان الوزارة.

وقال الوزير: “وزارة الاتصال ستعد بعد نهاية الدورات التكوينية المتبقية مدونة تحدد شكل العلاقة وطريقة التعامل بين الصحفيين ومسؤولي خلايا الاتصال بالوزارات والولايات”.

وتابع المتحدث نفسه: “وزارة الاتصال تهتم بالتوصيات والاقتراحات التي تصدر عن الدورات التكوينية وستعمل على تطبيقها في الميدان من أجل تحسين أداء المؤسسات الإعلامية”.

من جهته أعلن وزير الاتصال عن صدور قانون أساسي جديد لوكالة الأنباء الجزائرية في السنة الجارية، من شأنه مواكبة آفاق تطورها وعصرنتها.

وصرّح ذات المسؤول بمقر المديرية الجهوية لوكالة الأنباء الجزائرية: “يتواجد هذا القانون الأساسي حاليا قيد المناقشة والإثراء وسيكون جاهزا خلال السنة الحالية”.

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