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الجزائر

بوسليماني: الإفراج عن قانون السمعي البصري قريبا

الشروق أونلاين
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بوسليماني: الإفراج عن قانون السمعي البصري قريبا

سيتم قريبا  الإفراج عن قانون السمعي البصري، حسبما أكده الأربعاء وزير الإتصال  محمد بوسليماني.

وأوضح الوزير في تصريح للشروق نيوز أنه من أهداف هذا القانون هو جعل كل القنوات تعمل بقانون جزائري محض.

وأضاف بوسليماني قائلا “بعد أشهر قليلة ستكون كل القنوات ضمن قانون جزائري وهذا من أهداف قانون السمعي البصري”.

وفي السياق ذاته أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى شروع بعض القنوات الخاصة في البث عن طريق مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني الجزائري في انتظار البقية.

من جهة أخرى اعتبر المتحدث ذاته أن قطاع الإعلام لا يزال أمامه عمل كبير للوصول إلى الهدف المنشود.

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