بوسليماني: نعول على المواقع الإلكترونية في التصدي للإدعاءات المغرضة التي تستهدف الجزائر

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، الثلاثاء، أن الدولة تعول على المواقع الالكترونية الوطنية في المساهمة إلى جانب وسائل الإعلام الأخرى في التصدي للادعاءات المغرضة التي تستهدف الجزائر.

وأوضح بوسليماني، خلال إشرافه على انطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحافة الإلكترونية بمركز التكوين في مهن السمعي البصري للمركز الدولي للصحافة، أن “استحداث قانون خاص لتنظيم نشاط الصحافة الإلكترونية بدل النص التنظيمي الساري المفعول، يعكس حرص الدولة على الارتقاء بهذا النشاط من خلال إرساء أحكام قانونية جديدة تضمن الممارسة الحرة لهذا النشاط في ظل احترام القانون وتعزيز الاحترافية والمهنية المقترنة باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة”.

ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أن “الدولة تعول على المواقع الإلكترونية الجزائرية للقيام بدورها كاملا في المساهمة، إلى جانب باقي وسائل الاعلام، في الدفاع عن مقوماتنا ومؤسساتنا ومرافقة مسار الجزائر الجديدة والتصدي للادعاءات المغرضة التي تستهدف بلادنا”.

ولفت في ذات السياق إلى أن “الاستعمال السلبي والعدائي لبعض الأرضيات والمواقع الإلكترونية كتلك التي تستهدف بلادنا بشكل ممنهج يؤكد ضرورة التكفل بهذا المجال الحساس”، مذكرا بأن الدولة جعلت من الرقمنة “أولوية لتحسين أداء المؤسسات وضمان الشفافية والحكم الراشد وتحصين البلاد من الممارسات المسيئة”.

وبالمناسبة، أشار بوسليماني إلى أن اختيار الصحافة الإلكترونية موضوعا للتكوين “يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة للرقمنة وللإعلام البديل الذي أصبح ميزة العصر وحتمية يقوم عليها تسيير الشأن العام والخاص على حد سواء”، مؤكدا أن “عالم اليوم هو عالم إلكتروني بامتياز لا مفر من مسايرته من خلال تهيئة الأدوات والظروف الملائمة كالتكوين واعتماد منظومة قانونية فعالة وتشاركية”.