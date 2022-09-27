بوسليماني يؤكد تسخير كافة الامكانيات لانجاح تغطية القمة العربية

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح القمة العربية المقررة يومي 01 و 02 نوفمبر المقبل بالجزائر.

وجاء هذا خلال استقبال وزير الإتصال محمد بوسليماني للمدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية الدكتور سليمان عبد الرحيم، المتواجد بالجزائر في اطار زيارة عمل، والذي كان مرفوقا بالمدير العام للمركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج السيد محسن سليماني.

وحسب بيان للوزارة فقد خصص الإستقبال لمناقشة آخر التحضيرات المتعلقة بالقمة العربية المقررة يومي 01 و 02 نوفمبر المقبل بالجزائر.

وفي هذا الصدد أكد بوسليماني تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه القمة من خلال وضع كافة الوسائل والتجهيزات تحت تصرف الصحفيين الوطنيين والأجانب المعتمدين لتغطية هذا الحدث الهام تسهيلا لعملهم.

كما اعتبر الوزير أن هذه القمة ستكون متميزة في كل المجالات من خلال عمل تنسيقي مشترك.

من جهته، أكد المدير العام لإتحاد إذاعات الدول العربية الدكتور سليمان عبد الرحيم جاهزية هيئته للمساهمة في تغطية شاملة لأشغال القمة العربية بالجزائر، عبر كل الدول العربية وغيرها، مشيرا أن الاتحاد يعمل في هذا الإطار بالتنسيق مع كافة المؤسسات الإعلامية المعنية من أجل ضمان التحضير الجيد لنقل هذا الحدث الكبير.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بعدها توسع ليشمل كافة مدراء المؤسسات الإعلامية العمومية السمعية البصرية بالجزائر وممثلين عن اتحاد اذاعات الدول العربية للوقوف عند آخر التحضيرات التقنية والفنية، قبل القيام بزيارة ميدانية للمركز الدولي للمؤتمرات مساء الثلاثاء.