بوسليو يتنافس على جائزة أجمل هدف إفريقي

حجز اللاعب الجزائري خالد بوسليو مهاجم اتحاد العاصمة، الإثنين، مقعدا في ساحة التنافس على جائزة أجمل هدف، في مسابقة كأس “الكاف” نسخة 2022-2023.

وأمضى بوسليو هدفا أنيقا لِمصلحة فريق “سوسطارة”، في مرمى المُضيّف نادي الجيش الملكي المغربي. لِحساب إياب ربع نهائي كأس “الكاف” في النّسخة الماضية (الفيديو).

وقالت “الكاف” في بيان لها، إن بوسليو يتنافس على الجائزة الرّمزية رفقة 11 لاعبا آخر.

ويُجرى الاستفتاء انطلاقا من الإثنين وإلى غاية الجمعة المقبلة، حيث يُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة بوسليو.

ومنحت “الكاف” نسبة 70% للجمهور بِخصوص نتائج الإستفتاء، نظير نسبة 30% للخبراء (التقنيين) المُعتمدين لدى هيئتها.

ويمنح الإتحاد الإفريقي لِكرة القدم الجائزة الفخرية بِالمغرب، في الـ 11 من ديسمبر الحالي.

ويستطيع الجمهور الجزائري التصويت وفقا للرابط الإلكتروني التالي، بِالضّغط على اللّفظ اللاتيني VOTE يمين خانة خالد بوسليو (إضغط هنا).