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رياضة

بوشار ومزياني يغادران القادسية الكويتي

الشروق الرياضي
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بوشار ومزياني يغادران القادسية الكويتي

أعلن نادي القادسية الكويتي رسمياً رحيل ثنائيه الجزائري، المدافع سفيان بوشار والجناح طيب مزياني، بعد انتهاء مشوارهما مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية رسائل شكر وتصاميم خاصة للاعبين، مشيداً بجهودهما والتزامهما طوال فترة ارتدائهما قميص “الأصفر”، مثمناً مساهمتهما في تحقيق نجاحات الفريق الأخير. ويأتي هذا القرار ليفتح الباب أمام وجهة جديدة للثنائي الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يتوقع أن يشعلا الصراع بين عدة أندية في الخليج والدوري الجزائري للمحترفين، نظراً لخبرتهما الكبيرة وقيمتهما الفنية كصفقات انتقال حر مميزة.

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