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رياضة

بوشار يعود إلى شباب بلوزداد

عمر سلامي
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بوشار يعود إلى شباب بلوزداد
ح.م
سفيان بوشار

رسّم المدافع سفيان بوشار عودته إلى فريق شباب بلوزداد، بعد خوضه تجربة احترافية قصيرة مع العربي الكويتي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، عن عودة بوشار، وتوقيع عقده مع إدارة الفريق.

وخاض بوشار تجربة قصيرة لم تتجاوز 6 أشهر، مع العربي الكويتي، قبل أن يتخذ قرارا بالعودة إلى “الشباب”.

وقال بوشار في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي: “عدت إلى الفريق الذي لعبت له لست ستوات، وهو فريق القلب والألقاب”.

وأضاف: ” أتمنى أن أساهم مجددا في نيل الألقاب وأشكر إدارة الشباب ومجمع مدار والأنصار على ترحيبهم بي”.

وتابع: “الفريق تحسن كثيرا، وسنبذل كل مجهوداتنا من أجل الظفر بألقاب جديدة”.

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