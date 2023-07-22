بوشار يوقع مع نادي العربي الكويتي

أعلن نادي العربي الكويتي، تعاقده مع مدافع شباب بلوزداد، سفيان بوشار، في صفقة انتقال حر.

وقال النادي الكويتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “العربي يضم المدافع محمد سفيان بوشار قائد شباب بلوزداد، بطل الدوري الجزائري للمحترفين”.

📰 خبر النادي العربي يضم لفريق كرة القدم الأول المدافع محمد بوشار قائد نادي شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري pic.twitter.com/nPCs2K0CYq — النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) July 21, 2023

ونشر الحساب الرسمي للعربي الكويتي مقطع فيديو، يحتوي على لقطات للاعب مع فريق شباب بلوزداد، في دوري أبطال إفريقيا والبطولة الجزائرية.

وسيشارك بوشار مع ناديه الجديد، في التربص التحضيري الذي ينطلق السبت في ازميت بتركيا، والذي يدوم إلى غاية 12 من شهر أوت المقبل.