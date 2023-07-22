-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بوشار يوقع مع نادي العربي الكويتي

عمر سلامي
  • 267
  • 0
بوشار يوقع مع نادي العربي الكويتي
ح.م
سفيان بوشار

أعلن نادي العربي الكويتي، تعاقده مع مدافع شباب بلوزداد، سفيان بوشار، في صفقة انتقال حر.

وقال النادي الكويتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “العربي يضم المدافع محمد سفيان بوشار قائد شباب بلوزداد، بطل الدوري الجزائري للمحترفين”.

ونشر الحساب الرسمي للعربي الكويتي مقطع فيديو، يحتوي على لقطات للاعب مع فريق شباب بلوزداد، في دوري أبطال إفريقيا والبطولة الجزائرية.

وسيشارك بوشار مع ناديه الجديد، في التربص التحضيري الذي ينطلق السبت في ازميت بتركيا، والذي يدوم إلى غاية 12 من شهر أوت المقبل.

مقالات ذات صلة
بداية مثالية لميسي مع إنتر ميامي(فيديو)

بداية مثالية لميسي مع إنتر ميامي(فيديو)

خاسف ينضم إلى نادي غازي عنتاب التركي

خاسف ينضم إلى نادي غازي عنتاب التركي

وظيفة جديدة لِمهدي مصطفى بعد الاعتزال

وظيفة جديدة لِمهدي مصطفى بعد الاعتزال

مُشكل طارئ يحول دون انتقال بن طالب إلى نادي ليل

مُشكل طارئ يحول دون انتقال بن طالب إلى نادي ليل

بعثة الاتحاد الإفريقي الخاصّة بـ “كان” 2027 تُنهي زيارتها إلى الجزائر

بعثة الاتحاد الإفريقي الخاصّة بـ “كان” 2027 تُنهي زيارتها إلى الجزائر

بالصور.. لاعبو شباب بلوزداد يؤدون مناسك العمرة

بالصور.. لاعبو شباب بلوزداد يؤدون مناسك العمرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد