“بوش” غير مقتنع بسليماني وقد يدفعه للرحيل عن ليون الفرنسي

رغم تألقه مع بداية التحضيرات

لا يزال مستقبل الدولي الجزائري إسلام سليماني، مع نادي ليون الفرنسي غامضا في الوقت الراهن، في ظل الأخبار التي تتحدث عن رغبة النادي في التخلص من هداف المنتخب الوطني خلال فترة التحويلات الحالية، رغم تألق اللاعب في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة تحضيراته الحالية.

وتمكن سليماني من تسجيل هدفين خلال تحضيرات ليون للموسم الجديد، بواقع هدف في الفوز 2-0 على فيلفرانشي، ومثله في الانتصار 5-1 على بورج بيرونا.

ورغم ذلك، إلا أن موقع “أفريك سبورتس” وفي تقرير له أكد أن بيتر بوش، المدير الفني الجديد لفريق أولمبيك ليون، لا يحب الطريقة التي يعتمدها سليماني، ويفضل ضم مهاجم أكثر سرعة وحيوية وقادر على التمحور تكتيكيا لصالح الفريق.

ويملك سليماني أسلوبا خاصا وفريدا في الإمساك بالكرة والسيطرة عليها، كما أن تسديداته بقدمه اليمنى على مرمى الفريق الخصم غالبا ما تكون صحيحة بل وقاتلة في بعض الأحيان، إلا أن قوته تكمن في الرأسيات، والتي من خلالها يتمكن من وضع الكرة في مرمى الفريق الخصم.

وأضاف ذات المصدر أن بوش سيجتمع مع سليماني خلال الفترة المقبلة لحسم مستقبل الدولي الجزائري بشكل نهائي، لكن الأقرب في الوقت الحالي سيكون رحيل اللاعب.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن ليون مستعد لبيع سليماني في حال تلقيه لعرض في المستوى، في وقت شهدت الأيام القليلة الماضية، صراعا كبيرا من أندية الدوري السعودي على التعاقد مع سليماني، وفي مقدمتها نادي اتحاد جدة الذي يعد الحلقة الأبرز في ذلك الصراع خاصة بعد فشل التعاقد مع فينسنت أبو بكر الذي انتقل إلى النصر وعدم ضم المالي موسى ماريجا.

وانضم سليماني لليون قادما من ليستر سيتي الإنجليزي في جانفي الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، بطلب من المدرب السابق رودي غارسيا، الذي كان لديه اقتناع تام بإمكانيات الدولي الجزائري، قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي.

وخاض سليماني 21 لقاء في الموسم الماضي مع ليون، أسهم خلالها في 8 أهداف، نصفها بالتسجيل والنصف الآخر بالصناعة.

ويتميز سليماني بكونه مثابرا ومستمرا في العمل والتمرين من أجل تطوير قدراته في لعب كرة القدم بعزيمة وإصرار وثبات غير مسبوق على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه، وعلى الرغم من تلك المميزات الرائعة التي يتمتع بها اللاعب السابق لسبورتينغ لشبونة البرتغالي.