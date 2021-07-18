-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
رغم تألقه مع بداية التحضيرات

“بوش” غير مقتنع بسليماني وقد يدفعه للرحيل عن ليون الفرنسي

ن. ب
  • 688
  • 0
“بوش” غير مقتنع بسليماني وقد يدفعه للرحيل عن ليون الفرنسي

لا يزال مستقبل الدولي الجزائري إسلام سليماني، مع نادي ليون الفرنسي غامضا في الوقت الراهن، في ظل الأخبار التي تتحدث عن رغبة النادي في التخلص من هداف المنتخب الوطني خلال فترة التحويلات الحالية، رغم تألق اللاعب في المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة تحضيراته الحالية.

وتمكن سليماني من تسجيل هدفين خلال تحضيرات ليون للموسم الجديد، بواقع هدف في الفوز 2-0 على فيلفرانشي، ومثله في الانتصار 5-1 على بورج بيرونا.

ورغم ذلك، إلا أن موقع “أفريك سبورتس” وفي تقرير له أكد أن بيتر بوش، المدير الفني الجديد لفريق أولمبيك ليون، لا يحب الطريقة التي يعتمدها سليماني، ويفضل ضم مهاجم أكثر سرعة وحيوية وقادر على التمحور تكتيكيا لصالح الفريق.

ويملك سليماني أسلوبا خاصا وفريدا في الإمساك بالكرة والسيطرة عليها، كما أن تسديداته بقدمه اليمنى على مرمى الفريق الخصم غالبا ما تكون صحيحة بل وقاتلة في بعض الأحيان، إلا أن قوته تكمن في الرأسيات، والتي من خلالها يتمكن من وضع الكرة في مرمى الفريق الخصم.

وأضاف ذات المصدر أن بوش سيجتمع مع سليماني خلال الفترة المقبلة لحسم مستقبل الدولي الجزائري بشكل نهائي، لكن الأقرب في الوقت الحالي سيكون رحيل اللاعب.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن ليون مستعد لبيع سليماني في حال تلقيه لعرض في المستوى، في وقت شهدت الأيام القليلة الماضية، صراعا كبيرا من أندية الدوري السعودي على التعاقد مع سليماني، وفي مقدمتها نادي اتحاد جدة الذي يعد الحلقة الأبرز في ذلك الصراع خاصة بعد فشل التعاقد مع فينسنت أبو بكر الذي انتقل إلى النصر وعدم ضم المالي موسى ماريجا.

وانضم سليماني لليون قادما من ليستر سيتي الإنجليزي في جانفي الماضي، لمدة موسم ونصف الموسم، بطلب من المدرب السابق رودي غارسيا، الذي كان لديه اقتناع تام بإمكانيات الدولي الجزائري، قبل رحيله بنهاية الموسم الماضي.

وخاض سليماني 21 لقاء في الموسم الماضي مع ليون، أسهم خلالها في 8 أهداف، نصفها بالتسجيل والنصف الآخر بالصناعة.

ويتميز سليماني بكونه مثابرا ومستمرا في العمل والتمرين من أجل تطوير قدراته في لعب كرة القدم بعزيمة وإصرار وثبات غير مسبوق على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه، وعلى الرغم من تلك المميزات الرائعة التي يتمتع بها اللاعب السابق لسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

مقالات ذات صلة
تطوّرات جديدة في “ملف” غزال

تطوّرات جديدة في “ملف” غزال

الموسم الكروي القادم ينطلق في شهر أكتوبر

الموسم الكروي القادم ينطلق في شهر أكتوبر

نحو تنظيم إيطالي- سعودي لِكأس العالم 2030

نحو تنظيم إيطالي- سعودي لِكأس العالم 2030

الوفاق يوجه رسالة إلى غشة والرئيس لافي يقصف المناجرة

الوفاق يوجه رسالة إلى غشة والرئيس لافي يقصف المناجرة

صعود فريقَي شلغوم العيد والأربعاء إلى القسم الأوّل

صعود فريقَي شلغوم العيد والأربعاء إلى القسم الأوّل

رياضي أوغندي يفرّ و”يتبخّر” في أجواء اليابان

رياضي أوغندي يفرّ و”يتبخّر” في أجواء اليابان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد