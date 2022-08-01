بوصوف في بلوزداد لِترميم تجربته الأوروبية الفاشلة

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد مساء الإثنين، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري الشاب إسحاق بوصوف.

وأمضى المهاجم بوصوف (20 سنة) عقد إعارة لِمدّة موسم واحد، يلعب بِموجبه لِبطل الجزائر. مع إمكانية شراء ورقة تسريحه في صيف 2023.

وما زال إسحاق بوصوف يرتبط مع نادي لومال من القسم الثاني البلجيكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في أكتوبر من عام 2020 وتنقضي في صيف 2025.

وكان بوصوف يرتدي زيّ وفاق سطيف، قبل أن ينتقل إلى بلجيكا، وهناك لم يستطع فرض نفسه، حيث أعاقه مشكل الإصابات عن تقديم العروض الفنية المأمولة.

حسابيا، أعاقت الإصابات (واحدة منها في الرّكبة) إسحاق بوصوف عن اللعب في صفوف نادي لومال، لِمدّة 238 يوم (تقريبا 8 أشهر).

وطيلة الموسمَين الماضيَين، اكتفى إسحاق بوصوف بِخوض 5 مقابلات فقط أساسيا مع نادي لومال، في بطولة بلجيكا للقسم الثاني وكأس هذا البلد.

وسبق لِإسحاق بوصوف – أيضا – أن مثّل ألوان المنتخب الوطني الجزائري أواسط.