بوصوف وفرحات يرسمان انضمامهما لـ”المولودية”

عمر سلامي
بوصوف وفرحات يرسمان انضمامهما لـ”المولودية”
ح.م
إسحاق بوصوف

أعلن فريق مولودية الجزائر، تعاقده مع كل من إسحاق بوصوف وزين الدين فرحات.

ونشرت الصفحة الرسمية لمولودية الجزائر على “فايسبوك” صورا لتقديم المستقدم الخامس إلى صفوف الفريق، إسحاق بوصوف، القادم من شباب بلوزداد.

كما نشرت صورا ومقطع فيديو للعائد إلى الدوري الجزائري، زين الدين فرحات.

ورحبت إدارة “المولودية بالوافدين الجديدين وتمنت لهما التوفيق في مشوارهما مع النادي.

وبالتعاقد مع فرحات وبوصوف، ارتفع عدد المستقدمين الجدد في الفريق إلى خمسة، حيث استقدمت إدارة النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري كل من أيمن بوقرة، والحارس أليكسيس قندوز والدولي الغيني، الحسن بانغورا.

