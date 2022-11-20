بوضياف: خسارة افتتاحية المونديال سببها الضّغط الشّديد

نسب اللاعب الدولي القطري ذو الأصول الجزائرية كريم بوضياف خسارة منتخب “العنّابي” في افتتاحية كأس العالم 2022، إلى الضّغط الشّديد.

وانهزم منتخب قطر بِثنائية نظيفة أمام فريق الإكواتور، في مباراة افتتاح المونديال بِمدينة الخور.

وقال متوسط الميدان بوضياف الذي خاض كامل أطوار هذه المباراة، في تصريحات للصحافيين: “لم نكن في يومنا. ربّما كنّا تحت ضغط. شعرت أنّنا ارتكبنا الكثير من الأخطاء منذ البداية. هدفا المنافس جاءا من خسارة الكرة. الإكواتور فريق جيّد، لكن يمكنني القول إنّنا لم نكن في المستوى المطلوب”.

وأضاف اللاعب المولود بِفرنسا، والمُنتمي إلى أسرة جزائرية مهاجرة، والبالغ من العمر 32 سنة: “علينا تصحيح كل ذلك في المواجهتَين المقبلتَين. إذا تركنا لهم المساحات فسيكون الأمر صعبا. يجب أن نتحرّر من الضغط، وقبل كل شيء لا نرتكب الأخطاء، لأن المستوى سيستمرّ في الارتفاع. اللّيلة، نشعر بِشيء من الاشمئزاز أمام جماهير منتخبنا القطري”.

وتنتظر قطر مقابلتان أمام السنيغال في الـ 25 من نوفمبر الحالي، وهولندا بعد أربعة أيّام من ذلك. وفي النهاية، يتأهّل الرّائد والوصيف للدور ثمن النهائي.

لاعبان من أصول جزائرية في المونديال

يُشارك لاعبان من أصول جزائرية مع منتخب قطر، في نهائيات كأس العالم التي تنطلق بِتاريخ الـ 20 من نوفمبر الحالي.

ورفعت “الفيفا” في تاريخ سابق العدد إلى 26 لاعبا، بعد تفشّي جائحة “كورونا”. ذلك أن المنتخبات كانت تُشارك في كأس العالم بـ 23 لاعبا، منذ نسخة اليابان وكوريا الجنوبية في 2002 وإلى غاية طبعة روسيا 2018.

وكشف الناخب الوطني القطري فليكس سانشيز، الجمعة، عن قائمة تضمّ 26 لاعبا يُمثّلون فريق “العنّابي” في مونديال 2022. يوجد بينهم بوعلام خوخي وكريم بوضياف، اللّذَين ينحدران من أصول جزائرية.

ويرتدي المدافع بوعلام خوخي ومتوسط الميدان كريم بوضياف (32 سنة لِكلَيهما/ الأوّل يتقدّم عن الأخير بِتسعة أيّام فقط) زيّ منتخب قطر منذ عام 2013، غير أن خوخي خاض 105 مباراة دولية وسجّل 20 هدفا، وشارك بوضياف في 115 مباراة دولية وأمضى 6 أهداف.

ويقصّ منتخب قطر شريط افتتاحية المونديال داخل القواعد بِمواجهة فريق الإكواتور، مساء الـ 20 من نوفمبر الحالي. ضمن فوج يضمّ أيضا هولندا والسنيغال، مع تأهّل الرّائد والوصيف للدور ثمن النهائي.

ولم يسبق لِمنتخب قطر أن شارك في نهائيات كأس العالم، المنافسة التي انطلقت عام 1930، ولُعبت منها إلى غاية نسخة روسيا 21 طبعة.