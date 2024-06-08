بوطبيق: الجزائر تعيش عهد الإصلاحات والإنجازات

أكد رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، السبت بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 7 سبتمبر، تستوجب “الانخراط القوي” لجميع القوى الحية في البلاد.

وقال بوطبيق خلال تنشيطه لتجمع شعبي أن الاستحقاق الرئاسي المقبل “يستوجب الانخراط القوي لكل القوى الحية في البلاد”، مضيفا أن المجلس الوطني للحزب “سيعقد دورة استثنائية من أجل اتخاذ موقف مشرف” في هذا الشأن.

وأبرز رئيس جبهة المستقبل في كلمته، الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لافتا الى أن الجزائر “تعيش اليوم عهد الإصلاحات والإنجازات في جو من الهدوء والطمأنينة” وذلك في سياق “تعزيز بناء الجزائر الجديدة”، كما حيا “مواقف رئيس الجمهورية تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية”، مبرزا الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الجزائرية في هذا الشأن.

وتطرق بوطبيق أيضا الى دور الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في تعزيز وتجسيد هذه الإصلاحات، من خلال مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد والمساهمة الفعالة في بناء الجزائر الجديدة، كما أبرز من جهة اخرى “الدور الريادي” الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي، في حماية البلاد و الحفاظ على أمنها واستقرارها.