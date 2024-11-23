بوطبيق: تكالب متزايد ومتواصل على كل ما هو جزائري

أكد على ضرورة الوعي والتعبئة لمواجهة التحديات

شدد رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة وأهمية تعزيز الوعي والتعبئة الوطنية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الجزائر اليوم.

وخلال تنشيطه للقاء حزبي، قال بوطبيق إن “معركة الوعي بالتحديات التي تواجهها الجزائر اليوم، باتت مسألة حتمية، لا سيما في ظل التكالب المتزايد والمتواصل على كل ما هو جزائري من قبل أطراف عدة”.

وذكر رئيس جبهة المستقبل خلال هذا اللقاء الذي يتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، أن الحزب “ركز دوما على تقريب الرؤى ووضع جانبا كل المسائل التي تسبب الخلاف والتشتت”، مشيرا في سياق ذي صلة إلى أن الاحتفاء بذكرى الفاتح نوفمبر “تشكل جوهر هذا المبدأ الذي يعد يقينا لدى مناضلي جبهة المستقبل”.

وفي معرض حديثه، تطرق بوطبيق إلى مسار الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مثمنا جهد مناضلي الحزب الذين لبوا نداء الواجب الوطني، لافتا إلى أن الجبهة “كانت ولازالت مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي قدم للجزائريين برنامج عمل متكامل، يحتفي بالذاكرة ويتجه نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل”.

كما تناول بوطبيق الهجمات التي تأتي مما سماه “أبواق التاريخ الأليم لفرنسا”، والتي “يمثلها –مثلما أشار إليه– كتاب يحاولون باسم الأدب المساس بتاريخ وحاضر الجزائر”، مشددا على أن “التعبئة الوطنية القوية هي السبيل لمواجهة هذه المحاولات”.

وفيما تعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد أن الحزب سيشرع في تنظيم جلسات وطنية ترمي للتعبئة السياسية استعدادا لهذه الاستحقاقات.