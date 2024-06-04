بوطبيق: جاهزون للرئاسيات بلا حسابات ضيقة ولا أنانيات

قال الانجازات خلال السنوات الاخيرة لا ينكرها إلا جاحد

أكد رئيس حزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق الثلاثاء بتيبازة جاهزية تشكيلته السياسية للمساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة خدمة للمصالح العليا للوطن.

وأوضح بوطبيق خلال إشرافه على تجمع نسوي خصص لعرض حصيلة نشاط المنتخبين المحليين للحزب في صفوف المجالس المنتخبة المحلية بالولاية، أن جبهة المستقبل جاهزة “للمساهمة في إنجاح الرئاسيات القادمة بعيدا عن الحسابات الضيقة و الأنانية والمصالح الشخصية، بل خدمة للمصالح العليا للوطن”.

وشدد رئيس حزب جبهة المستقبل على أهمية السياق الذي تنظم فيه رئاسيات سبتمبر2024 مبرزا “التحدي الذي رفعته الجزائر من اجل وضع حد لمحاولات التدخل في شؤون الدول و زرع الفتنة و البلبلة من خلال خطابات اليأس التي تتجلى بوضوح على مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في قدرات الجزائر و قوة مؤسساتها و وحدة صفوفها”.

وقال أن “الانجازات التي تحققت خلال السنوات الاخيرة لا ينكرها إلا جاحد، أهمها الاستقرار الاجتماعي المميز و حماية حدود الوطن، فضلا عن المؤشرات الاقتصادية المشجعة، ما يترجم جدية و فعالية الاصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر”.

وأكد أن جبهة المستقبل تعمل على “تجنيد جميع القوى الحية في البلاد بنشر الوعي والحس المدني و الوطني والمساهمة في أخلقة العمل السياسي وفق نظرة حزبية وطنية وعصرية تؤمن بأهمية تعزيز قوة و تماسك المؤسسات الدستورية”.

كما تعمل جبهة المستقبل -يضيف المتحدث-على “نبذ خطاب الكراهية و التفرقة و مكافحة الأساليب السياسية القديمة التي كرست المحاباة، والتأكيد على تشجيع تعزيز ثقافة المواطنة التي تقتضي ايلاء المرأة أهمية خاصة”.