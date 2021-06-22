بوعام: هكذا سيتم تنشيط السياحة الداخلية خلال موسم الاصطياف

برمجة حوالي 75 تظاهرة و75 معرضا للترويج للمنتوجات التقليدية

أعلن المدير العام للصناعة التقليدية بوزارة السياحة، كمال الدين بوعام ، عن تسطير برنامج خاص لتنشيط السياحة تحسبا لموسم الاصطياف يتضمن برمجة حوالي 75 تظاهرة و75 معرضا للترويج للمنتوجات التقليدية يشارك فيها 2700 حرفيا إلى جانب 135 جمعية على مستوى الولايات الساحلية.

وقال كمال الدين بوعام، لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية،الثلاثاء، “في هذا الموسم سننتقل إلى الولايات الداخلية والجنوبية حيث ستكون هناك توأمة بين الولايات الجنوبية والساحلية للسماح لكل الحرفيين عبر الوطن بترويج وبيع منتوجاتهم عبر هذه التظاهرات والفضاءات الجديدة التي ستفتح لهم”.

وأكد المتحدث أن تنظيم هذه التظاهرات أصبح أكثر من ضروري لمرافقة وتأطير الحرفيين في عملية ترويج وبيع منتوجاتهم مبرزا حرصهم على تكوين الحرفيين في مجال التسيير الحسن للمؤسسة وكيفية اختيار المنتوج ودراسة السوق لتحديد احتياجات الزبون.

ونسعى بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع-يضيف المتحدث ذاته- على الالتزام بمعايير الجودة وجعل الحرفي لا يعتمد على المنتوجات التذكارية وإنما يتحول إلى الترويج للمنتوجات التي تستعمل في الحياة اليومية سواء في البيت أو في المصانع أو في المكاتب وغيرها.

من جهة أخرى أفاد بوعام أن “قطاع الصناعات التقليدية ساهم في إنشاء أزيد من مليون و90 ألف منصب عمل وحسب هذا الرقم يعد مصدر رزق هام لقرابة 5 ملايين مواطن جزائري “على حد قوله مشيرا إلى أن القطاع يحوي على 420 ألف حرفي.