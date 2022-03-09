بوعكاز يتوجه نحو الفيفا للحصول مستحقاته من الحمراوة

الوالي يهدد برفع الدعم المالي عن الفريق

لا تزال المشاكل تحيط بفريق مولودية وهران من كل حدب وصوب، حيث أكدت مصادر مطلعة بأن المدرب السابق للفريق التونسي معز بوعكاز قد باشر الإجراءات الإدارية والقانونية من أجل إيداع شكوى لدى الفيفا ضد إدارة مولودية وهران، وذلك للحصول على رواتبه الشهرية المتأخرة، وكذا التعويضات لغاية نهاية عقده الذي تم فسخه من جانب واحد فقط.

قام المدرب السابق لمولودية وهران معز بوعكاز بتوكيل محام لهذا الغرض بعد ما باءت كل محاولات إيجاد حل ودي بالفشل، ومن المتوقع أن يكون الحكم في صالح التقني التونسي، مثلما كان عليه الحال مع الفرنسي جون ميشال كافالي الذي حصل على مبلغ مالي قدره 900 مليون سنتيم عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما سيزيد لا محالة من متاعب الحمراوة المالية، حيث بلغت قيمة الديون لحد الساعة عتبة 21 مليار سنتيم، وهي قابلة للارتفاع مع نهاية الموسم الحالي.

على صعيد آخر، بعث والي وهران سعيد سعيود برسالة إلى المساهمين في الشركة الرياضية للنادي عن طريق مدير الشبيبة والرياضة ياسين سيافي، الذي أبلغ هؤلاء بأن المسؤول الأول عن الباهية غير راض تماما عن أدائهم، وانتظارهم إعانات السلطات المحلية فقط، داعيا إلى ضرورة جلب أموالهم الخاصة، ووضعها في خزينة النادي بما أنهم مساهمون، وعدم الاكتفاء بمراقبة الأوضاع عن بعد، واضعا إياهم أمام مسؤولياتهم، كما لمح لإمكانية توقيفه أي دعم عن الفريق في الفترة المقبلة، إن لم يلمس أي استجابة من طرف المسيرين والقائمين على شؤون النادي، ولا يستبعد أن يدعو الوالي سعيود إلى حل الشركة الرياضية باعتبارها مفلسة، وفتح رأس المال أمام المستثمرين والصناعيين الراغبين في تولي شؤون التسيير.

تجدر الإشارة في الأخير أن الطاقم الفني للمولودية بقيادة المدرب عبد القادر عمراني قد برمج تربصا تحضيريا قصيرا بمستغانم، وتحديدا ببلدية مزغران، وهذا لمدة 5 أيام، ولم يتضمن البرنامج أي مباراة ودية تحضيرية، حيث سيكتفي رفقاء الحارس صوفي بالتدرب ومحاولة تصحيح الأخطاء قبل العودة لأجواء المنافسة الرسمية.