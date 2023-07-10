بوعلام ديسكو مغرب يتحدث عن الراي، زيارة ماكرون وعودته للإنتاج الفني

تحويل مقر المحل إلى مكان للقاء الفنانين وإطلاق إذاعة

كشف المنتج الموسيقي بوعلام بن حودة المعروف “ببوعلام ديسكو مغرب” أنه سيعود قريبا إلى فتح المحل الذي تحول إلى مزار سياحي بوهران بعد أن صور العام الماضي ” الدجي سنايك” كليب به.

قال المتحدث أن إعادة فتح المحل تتزامن مع عودته كمنتج فني إلى الساحة عبر المنصات الإلكترونية بعد أن توقف لسنوات على إثر موجة القرصنة التي قضت على المنتجين.

وأوضح المتحدث أن المحل سيتحول إلى مكان للقاء الفنانين، إلى جانب تخصيص الطابق الثاني للمحل كمقر لإذاعة، حيث أكد المتحدث انه سيعمل على منح الفرصة للموهوبين في أغنية الراي بعيدا عن الانحدار الذي عرفته في السنوات الأخيرة أين صارت تروج لكلمات دخيلة على المحيط الجزائري.

وتشجع العنف والانحلال ويعتقد الكثيرون أن هذه هي أغنية الراي بينما الراي الحقيقي يقول المتحدث نبع من الأغنية البدوية الأصيلة. وركز صاحب محل ديسكو مغرب على دور المنتجين في توجيه الفنانين خاصة الشباب ورسم الطريق أمامهم، وهي المهمة التي لم يعد احد اليوم يؤديها بعدما اختفى أغلب المنتجين وتراجع نشاطهم بعد استفحال ظاهرة القرصنة. وكشف في هذا الاتجاه أنه بصدد إعادة ترتيب ورقمنة ما يزيد من مليون كاسيت من تراث دار الإنتاج التي أطلقها في الثمانينيات.

واغتنم بوعلام ديسكو مغرب فرصة لقاءه بالصحفيين بمقر المحل للعودة إلى زيارة الرئيس الفرنسي العام الماضي قائلا انه لم يكن على علم مسبق بها إلى حين الاتصال به لترتيب اللقاء وقال المتحدث عن ماكرون يحب الموسيقي ومعجب ببعض فنانين الراي.

كما دعا المتحدث إلى الاهتمام بالتراث الجزائري الذي يستغل في الترويج السياحي لدول الجوار حيث بات من الضروري إعادة النظر في طريقة تنظيم المهرجانات والتظاهرات التي تعني بهذا الفن.