بوعلام مصمودي ينضم إلى فريق الوكرة حتى نهاية الموسم

لعب في السينيا ومولودية وهران وجميعة وهران

تعاقد المدافع الجزائري، بوعلام مصمودي، رسميا، مع فريق الوكرة القطري لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي، بحسب ما أعلنه النادي الذي ينشط في بطولة نجوم قطر في بيان عبر موقعه الرسمي. وأضاف النادي القطري أن المدافع الجزائري، القادم من نادي النجم الساحلي التونسي، سيتم قيده بدلا من المحترف الفرنسي من أصول مالية عثمان كوليبالي، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق السابقة أمام الريان ضمن الجولة الثالثة عشرة من البطولة القطرية للموسم الكروي 2021 / 2022.

اللاعب بوعلام مصمودي (27 سنة) بدأ مشواره الرياضي في نادي نصر سينيا بوهران، قبل أن يقضي مجمل فترة تكوينه في فريقه مولودية وهران، قبل أن ينهي تكوينه في مدرسة جميعة وهران.

وفي عام 2014، انضم إلى الدوري الجزائري مع المحليين، إلى أكابر الجمعية الوهرانية التي لعب لها لمدة أربعة مواسم، قبل التحول إلى اتحاد بلعباس في القسم الأول لأشهر معدودة، قبل الالتحاق بفريق مولودية وهران في صيف 2019، حيث أمضى عقدا لموسمين. وفي الموسم الحالي 2021 – 2022، انضم مصمودي إلى نادي النجم الساحلي التونسي (القسم الأول)، غير أنه وبعد ستة أشهر ألغى اللاعب عقده مع الفريق في جانفي 2022.

وحتى الآن، تمكن نادي الوكرة من تسجيل ثمانية انتصارات وتعادل في أربع مباريات، مقابل ثلاث هزائم، وسجل 24 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا كأقوى دفاع في البطولة حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة السابعة عشرة من البطولة القطرية تقام في الرابع من فيفري المقبل، وتشكل مباريات الجولة أهمية خاصة لجميع الفرق، سواء في القمة أم في المراكز المتأخرة، حيث يلتقي العربي مع الشمال وأم صلال مع قطر والوكرة مع السيلية.

وتستكمل الجولة في الخامس من فيفري بثلاث مواجهات، فيلتقي الأهلي مع الخور على استاد حمد بن خليفة، ويلعب الغرافة مع السد على استاد جاسم بن حمد عند الساعة الرابعة و35 دقيقة، ويلتقي الريان والدحيل على الملعب ذاته عند الساعة السابعة وخمس دقائق في ختام هذه الجولة.