بوعناني: أشتهي تناول طبقَي الكسكسي و”الفريت أوملات” (الفيديو)!

تطرّق اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني إلى عدّة جوانب، لها صلة بِمشواره الرياضي وحياته الشخصية.

وأجرى مهاجم نادي لوريون الفرنسي مقابلة إعلامية خلال حضوره التربّص الأخير للمنتخب الوطني، ونشر اتحاد الكرة الجزائري تفاصيلها مساء السبت.

ومن بين ما جاء في هذه المحطّة الإعلامية، قول بوعناني إنّه يشتهي تناول طبق الكسكسي وأيضا “الفريت أوملات” (البطاطا المقلية والبيض)، وممارسة تنس الطاولة في وقت الفراغ. عِلما أن أسرة هذا اللاعب الفتي (19 سنة) والمُغترب تنتمي إلى ولاية تلمسان.

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