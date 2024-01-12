بوعناني ضيّع البطولة الإفريقية بـ “شعرة”

ضيّع اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني فرصة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024، بِشعرة.

وكان المهاجم بوعناني قد تعرّض لِإصابة على مستوى الكاحل في مطلع ديسمبر الماضي، وبعد الفحص الطبّي، تأكّد غيابه عن الميادين لِمدّة أكثر من شهر. وهو ما جعل النّاخب الوطني جمال بلماضي يستغني عن هذا اللاعب الشاب والواعد، في “الكان” العاجي.

وأعلنت إدارة نادي نيس الفرنسي، الجمعة، عن تماثل بوعناني للشّفاء، ومشاركته في مواجهة نادي ران.

ويتبارى فريق نيس مع المُضيّف نادي ران سهرة هذا السبت، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة الفرنسية.