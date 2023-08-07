بوعناني يتجه ليكون النجم الأول لنادي نيس خلال الموسم القادم

سجّل هدفا عالميا في مرمى فيورنتينا الإيطالي

يتجه المهاجم الجزائري الواعد، بدر الدين بوعناني، ليكون النجم الأول في تشكيلة نادي نيس الفرنسي وأحد نجوم الدوري الفرنسي خلال الموسم الكروي القادم، وهذا بالنظر لما قدمه في المباريات الودية، وما كان أبان عنه في الموسم الماضي.

سجل المهاجم الدولي الجزائري لنادي نيس، بدر الدين بوعناني الهدف الوحيد لفريقه، خلال الهزيمة المسجلة أمام نادي فيورانتينا الإيطالي (1-2) في مباراة ودية جمعت بينهما يوم الأحد بملعب سان جامس بارك بنوكاستل (أنجلترا) لحساب دورة “كأس سيلا”.

وقلص اللاعب الجزائري الواعد الذي أقحمه المدرب الإيطالي الشاب فرانسسكو فاريولي (34 سنة)، النتيجة لتشكيلة “النسور” بقذفة دائرية بالرجل اليسرى لم تترك أي فرصة لحارس فيورانتينا (د 85).

وكتب أولمبيك نيس على موقعه الرسمي ما يلي: “وجاء النور عشية اليوم من نوكاستل بواسطة بدر الدين بوعناني. الدولي الجزائري الذي تلقى تمريرة من زميله بلحيان، أرسل قذفة جميلة بالرجل اليسرى استقرت في مرمى تراشيانو”.

هذا، وأشاد الجزائريون على مستوى مختلف شبكات التواصل الاجتماعي ببدر الدين بوعناني بعد تألقه بالهدف الخرافي الذي سجله في مباراة فيورنتينا.

أما الدوليون الجزائريون الآخرون لتشكيلة نيس، فبعضهم لعب، على غرار المهاجم ياسين براهيمي الذي لعب أساسيا قبل أن يترك مكانه في الشوط الثاني (د 56). بينما تابع المدافع الأيمن يوسف عطال المباراة على دكة الاحتياط، فيما غاب لاعب الوسط هشام بوداوي عن المباراة بسبب إصابة على مستوى الفخذ.

وكان أولمبيك نيس قد تعادل يوم السبت أمام نادي فياريال الإسباني (1-1) لحساب اليوم الأول لدورة “كاس سيلا”. وتستضيف نيس يوم الجمعة المقبل نادي ليل لحساب الجولة الافتتاحية للموسم الكروي الجديد للرابطة الفرنسية الأولى.

وسجل بوعناني (21 سنة) الذي يعتبر من بين اللاعبين الممتازين للجيل الجديد، في الموسم الماضي، 21 ظهورا مع نيس، في كل المنافسات مقدما أربع تمريرات حاسمة.

وانتقل بوعناني إلى نيس خلال موسم 2022 قادما إليه من ليل حيث كان ينشط مع تشكيلة الأواسط. وسجل بوعناني بدايته الكبيرة مع المنتخب الوطني في شهر مارس الماضي، خلال المباراتين المزدوجتين أمام النيجر، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة (المجموعة السادسة) لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2023 المقررة بكوت ديفوار ما بين 13 جانفي و11 فيفري.