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رياضة

بوعناني يتحدّث عن مستقبله بعد حيازته جائزة أفضل لاعب

علي بهلولي
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بوعناني يتحدّث عن مستقبله بعد حيازته جائزة أفضل لاعب
الأرشيف
بدر الدين بوعناني

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري الشاب بدر الدين بوعناني، عن مستقبله الرياضي على مستوى الأندية.

ويرتبط المهاجم بوعناني (18 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وقال بوعناني إنّه يأمل البقاء أطول مدّة ممكنة في فريق نيس، مع تقديم أفضل العروض الفنية، وحصد الانتصارات.

جاء ذلك في أحدث تصريحات للدولي الجزائري للقناة الإلكترونية لِنادي الأحمر والأسود، على هامش حيازته جائزة أفضل لاعب شاب في فريق نيس لِهذا الموسم.

ويبدو أن بوعناني يملك ذهنية احترافية رغم فتوّته، ذلك أنه احترم ناديه، ولم يُطلق تصريحات استعراضية بِشأن سوق الانتقالات الصيفية.

ودون أدنى شكّ، يتحمّس عدد ليس بِالقليل من أندية أوروبا لِانتداب الموهوب بدر الدين بوعناني. وقد ذكرت تقارير صحفية إيطالية في الأيّام القليلة الماضية، رغبة إدارة فريق ميلان آسي في جلب المهاجم الجزائري، لكن لم تتقدّم بِأي عرض ملموس.

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