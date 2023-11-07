بوعناني يخسر نقاطا كثيرة قبل “الكان”

يعيش الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني وضعية صعبة رفقة ناديه نيس الفرنسي، بسبب شح مشاركاته مع الفريق الأول، وتغير المعطيات مقارنة بالموسم الماضي، حيث أصبح لا يشارك كثيرا رغم أنه كان أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الفرنسي في السابق.

وتغيرت الوضع للاعب الشاب مباشرة بعد اختياره حمل ألوان المنتخب الوطني، حيث أصبح لا يتواجد في التشكيلة الأساسية حتى في اللقاءات المتوسطة، وهو الأمر الذي طرح التساؤل حول سبب إبعاده بالنظر لتواضع أداء الجناح لابورد، وأحقية بوعناني في نيل فرصته كأساسي هذا الموسم، لكن تواصل غيابه عن المشاركة رفقة فريقه، قد يحرمه من المشاركة في الكان، خاصة مع العودة القوية لادم وناس وتوهج عمورة في بلجيكا، واحتمالية عودة يوسف بلايلي، وكذلك رغبة جمال بلماضي في الوصول إلى أبعد نقطة ولما التتويج القاري مع الخضر، والذي يتطلب جاهزية بدنية وذهنية وريتم اللقاءات.

وتعتبر وضعية بوعناني عادية، وتشبه لحد كبير ما عاشه اللاعبون الجزائريون في الفرق الفرنسية بعد اختيارهم حمل ألوان الخضر، حيث لم يسلم بلفوضيل وطافر وادريس سعدي من تلك الممارسات، ولازموا كرسي الاحتياط بعدما كانوا أبرز المواهب الشابة في فرنسا خلال تلك الفترة،بالإضافة إلى قضية يوسف عطال الأخير، والتي أماطت اللثام عن الوجه الحقيقي للعنصرية الفرنسية ضد اللاعبين المغتربين.