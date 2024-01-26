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رياضة

بوعناني يستلم عرضا لِتغيير الأجواء

علي بهلولي
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بوعناني يستلم عرضا لِتغيير الأجواء
ح.م

لا يُمانع اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني في الردّ الإيجابي، على عرض استلمه خلال سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط المهاجم بوعناني (19 سنة) مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وقدّمت إدارة نادي لوريون الفرنسي عرضا إلى نظيرتها من فريق نيس، يقضي بِجلب الدولي الجزائري بِصيغة الإعارة.

وأبدى بوعناني تحمّسا لِتغيير الأجواء، لكنه ما زال ينتظر القرار الأخير من قبل مسؤولي فريقه نيس، بِخصوص هذا العرض. يقول موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي مساء الجمعة.

واكتفى بوعناني بِالمشاركة في مباراة وحيدة أساسيا، من أصل 18 مواجهة خاضها فريقه نيس في بطولة فرنسا للموسم الحالي. وهو رقم سلبي يُحرّض على الرّحيل. كما أنه فقد منصبه الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري قبل الإصابة التي تعرّض لها مُؤخّرا.

ويتذيّل فريق لوريون لائحة الترتيب في المركز الـ 18، ويُصارع من أجل البقاء في حظيرة النّخبة. لذلك ترغب إدارته في جلب بوعناني، على أمل تنشيط الخطّ الأمامي، وتفادي النزول.

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