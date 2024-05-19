بوعناني يعثر أخيرا على مفتاح التسجيل

بدر الدين بوعناني (في الوسط) خلال خوضه مباراة فريقه لوريون والمُنافس نادي كليرمون.

سجّل اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني هدفا سهرة الأحد، في اختتام فعّاليات البطولة الفرنسية.

وفاز فريق لوريون بِخُماسية نظيفة على الزائر نادي كليرمون، في مباراة لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة.

وأمضى المهاجم بوعناني الهدف الثالث في الدقيقة الـ 54، وهو أوّل توقيع له هذا الموسم.

واستهلّ بوعناني (19 سنة) الموسم مع فريق نيس، الذي أعاره في جانفي الماضي إلى نادي لوريون لِمدّة 6 أشهر. فيما تنقضي مدّة العقد عند صيف 2027.

وتعرّض بوعناني لِإصابة على مستوى القدم، أبعدته عن المبادين ما بين مطلع ديسمبر وجانفي الماضيَين.

وشارك الدولي الجزائري هذا الموسم في مباراة 17 بِزيَّي نيس ولوريون في البطولة الفرنسية، يوجد بينها 5 مواجهات خاضها أساسيا.

وأنهى فريق لوريون المنافسة في المركز الـ 17 وقبل الأخير بِرصيد 29 نقطة، وجمع نادي كليرمون 25 نقطة في المركز الـ 18 والأخير. وهو ترتيب تسبّب في نزولهما إلى القسم الثاني.

وفي مباراة أُخرى، خسر فريق ماتز بِثُنائية نظيفة داخل القواعد أمام نادي باريس سان جيرمان.

وشارك المدافع الدولي الجزائري كيفين قيطون أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 74، تاركا فريقه وماتز مُتخلّفا في النتيجة بـ (0-2). فيما خاض مواطنه وزميله الحارس ألكسندر أوكيجة كامل أطوار اللّقاء.

وإذا كان “البي آس جي” الذي امتلك رصيد 76 نقطة، قد احتفظ في تاريخ سابق بِلقب البطولة. فإن نادي ماتز جمع 29 نقطة في المركز الـ 16.

وتفوّق ماتز على لوريون استنادا إلى مقياس أكثر عدد من الأهداف المُسجّلة خارج القواعد. حيث فاز ماتز على مضيفه لوريون ذهابا (2-3)، وخسر زملاء أوكيجة وقيطون بِميدانهم إيّابا (1-2).

ولِتفادي النزول إلى الدرجة الثانية، سيلعب أوكيجة وقيطون رفقة فريقهما ماتز لاحقا مواجهة السدّ، مع ثالث ترتيب بطولة القسم الثاني.