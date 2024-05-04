بوعناني يقترب من السقوط ويتعرض للتهميش من المدرب

أحواله لم تتغير ولم يسجل ولم يمرّر

لم تتغير أحوال النجم اليافع للمنتخب الوطني، بدر الدين بوعناني، بالرغم من انضمامه إلى فريق ضعيف المستوى هو لوريون، الذي يتواجد حاليا في المركز ما قبل الأخير من الدوري الفرنسي، وقد خسر سهرة الجمعة أمام لانس بثنائية نظيفة.

ومع كل هذه الخيبات التي يعاني منها فريق لوريون المقترب من جحيم القسم الثاني، فإن المدرب الفرنسي للنادي المدعو لوبريس لا يعتمد إلا نادرا على الجناح الجزائري الذي دخل الميدان سهرة الجمعة في حدود الدقيقة 79 من المباراة، بعد أن كان ناديه منهزم بهدفين من دون رد، حيث تاه على الميدان ولم يتمكن من تقديم الإضافة مع فريق لا يمتلك النجوم ويلعب من دون روح، وكأنه مستسلم للنزول، رغم أن الفارق ما بين لوريون والفريق الناجي من السقوط، هو ثلاث نقاط فقط، على بعد سبع جولات من نهاية الدوري الفرنسي.

بدر الدين بوعناني، صاحب الـ 19 سنة، لم يلعب أكثر من 342 دقيقة مع لوريون، وكان في الشطر الأول من الدوري بقميص نيس قد لعب 156 دقيقة ولم يسجل مع الفريق ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، وهو أمر غير محبذ وخطير، من لاعب ينشط في الهجوم. وتبقى المشكلة الكبرى، أنه لم يفز بثقة مدرب نيس ثم مدرب لوريون، وقد يكون الحل السريع للنجم الجزائري هو تغيير الدوري بالكامل، وليس تغيير الفريق، ما دامت أحواله تشابهت من نيس إلى لوريون، وبصورة طبق الأصل وهي البقاء على مقاعد الاحتياط، والدخول عندما يكون الفريق في وضعيات حرجة.

من خلال الريتم الذي يلعب به بدر الدين بوعناني، فإن حظوظه في التواجد مع الخضر بعد شهر في مباراتي غينيا وأوغندا ضئيلة جدا، وقد لا يتم استدعاؤه أصلا، في وجود حاج موسى ومحرز وقيتان وربما آدم وناس الناشط مع رديف فريق ليل، وإشراك بوعناني في مباراتي جوان، هو المخاطرة الحقيقية، لأن اللاعب كان حظه في الموسم الماضي، وهو في الـ 18 سنة من العمر أحسن بكثير، حيث لعب مع الفريق الأول لنيس أكثر من 800 دقيقة، ولعب للرديف قرابة 500 دقيقة وسجل معهما رباعية.

مشكلة بوعناني أن العروض قلّت مقارنة بالموسم الماضي الذي كان ينشط فيه مع فريق كبير وهو نيس فقد جاءته العروض حتى من خارج فرنسا، ففريق لوريون الذي سبق لرفيق صايفي ويزيد منصوري اللعب له، يلعب دائما في الظل ومن أجل تفادي السقوط فقط، ولا ينافس ولا يقدم لاعبيه في صورة جيدة، وقد يكون الخضر هم الطريق لأجل ظهور اللاعب أمام الكشافين والأندية المحترمة، لأن حالته لا تختلف عن زميله السابق في نيس بلال براهيمي، وهي حالة تبعد بدر الدين بوعناني عن الخضر، وقد لا يحصل على دعوة لمباراتي شهر جوان القادم.