بوعناني يقترب من هذا النادي بِمبلغ 20 مليون أورو

يوشك اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني تغيير الوجهة، بِمبلغ 20 مليون أورو يشمل المنح.

ومعلوم أن المهاجم بوعناني (20 سنة) يرتبط مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدته في صيف 2029.

وقطعت مفاوضات إدارة نادي شتوتغارت الألماني ونظيرتها لدى نيس شوطا معتبرا، ويقترب الطرفان من إبرام صفقة انتقال تدوم 5 مواسم. يقول موقع “فوت ميركاتو” في تقرير له نشره، السبت. الذي أضاف أن صفقة التحويل قيمتها 20 مليون أورو بِاحتساب المنح.

ويشغل فريق شتوتغارت الرتبة الثامنة بِرصيد ثلاث نقاط، بعد مرور جولتَين من عمر البطولة الألمانية للموسم الجديد.

وكان فريق شتوتغارت قد أحرز كأس ألمانيا للموسم المنقضي، وسيخوض الدوري الأوروبي نسخة 2025-2026.