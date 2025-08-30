-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بوعناني يقترب من هذا النادي بِمبلغ 20 مليون أورو

علي بهلولي
  • 439
  • 0
بوعناني يقترب من هذا النادي بِمبلغ 20 مليون أورو

يوشك اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني تغيير الوجهة، بِمبلغ 20 مليون أورو يشمل المنح.

ومعلوم أن المهاجم بوعناني (20 سنة) يرتبط مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدته في صيف 2029.

وقطعت مفاوضات إدارة نادي شتوتغارت الألماني ونظيرتها لدى نيس شوطا معتبرا، ويقترب الطرفان من إبرام صفقة انتقال تدوم 5 مواسم. يقول موقع “فوت ميركاتو” في تقرير له نشره، السبت. الذي أضاف أن صفقة التحويل قيمتها 20 مليون أورو بِاحتساب المنح.

ويشغل فريق شتوتغارت الرتبة الثامنة بِرصيد ثلاث نقاط، بعد مرور جولتَين من عمر البطولة الألمانية للموسم الجديد.

وكان فريق شتوتغارت قد أحرز كأس ألمانيا للموسم المنقضي، وسيخوض الدوري الأوروبي نسخة 2025-2026.

مقالات ذات صلة
بوقرة “غاضب” ويُحضّر لـ “غسيل” تحسّبا لبطولة العرب في قطر

بوقرة “غاضب” ويُحضّر لـ “غسيل” تحسّبا لبطولة العرب في قطر

الرياضة الفلسطينية تتعرّض للإبادة وحان الوقت لمعاقبة الاحتلال

الرياضة الفلسطينية تتعرّض للإبادة وحان الوقت لمعاقبة الاحتلال

“يويفا” يتخذ قرارا بخصوص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

“يويفا” يتخذ قرارا بخصوص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

“بلماضي أمسك بي حتى يقدم لي النصائح والتعليمات لأنه فقد صوته”

“بلماضي أمسك بي حتى يقدم لي النصائح والتعليمات لأنه فقد صوته”

شبيبة القبائل تحسم صفقة مسعودي

شبيبة القبائل تحسم صفقة مسعودي

بِالفيديو: عطال يفتتح العدّاد ويفتكّ جائزة فخرية

بِالفيديو: عطال يفتتح العدّاد ويفتكّ جائزة فخرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد