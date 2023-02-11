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رياضة

بوعناني يواصل تألقه مع نادي نيس

عمر سلامي
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بوعناني يواصل تألقه مع نادي نيس
ح.م
بدر الدين بوعناني

يواصل اللاعب الفرانكو جزائري، بدر الدين بوعناني تألقه في الدوري الفرنسي، مع نادي نيس.

وقدم بوعناني، تمريرة حاسمة، في مباراة ناديه نيس أمام أجاكسيو، التي انتهت لصالح نيس بثلاثية نظيفة، لحساب الجولة الـ23 من الدوري الفرنسي.

وبصم الفرانكو جزائري، على ثالث تمريرة حاسمة له، خلال ثلاث مباريات شارك فيها مع ناديه.

ويؤكد بوعناني، من مباراة إلى أخرى على إمكانياته، ما جعله يلقى الإشادة من مدربه، ومن الصحافة الرياضية الفرنسية.

ويرتبط اللاعب بوعناني مع نادي نيس الفرنسي، بعقد يمتد إلى غاية عام 2027.

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