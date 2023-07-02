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رياضة

بوعناني يُثير الجدل بِارتداء قميص لِسليماني!

علي بهلولي
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بوعناني يُثير الجدل بِارتداء قميص لِسليماني!
ح.م
ماذا يُريد بوعناني؟

أثار اللاعب الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني، الأحد، الجدلَ. وهو يرتدي قميص مواطنه وزميله في المنتخب الوطني إسلام سليماني.

وتحديدا، ارتدى بوعناني في حصة تدريبية على انفراد، قميص سليماني الخاص بِنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في فترة ما بين صيفَي 2013 و2016، وأيضا السداسي الأوّل من عام 2022.

ومعلوم أن المهاجم بوعناني (18 سنة) ما زال يرتبط مع نادي نيس الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

ولم تنطلق بعد تحضيرات فريق نيس للموسم الجديد، كما أن بوعناني يقضي عطلته الصّيفية، التي استغلّ جزءا منها في إجراء الحصص المرانية.

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